Allingerin Anja Kobs gewinnt Dreikönigslauf in Aichach: Beim Debüt den Streckenrekord geknackt

Grund zur Freude hatte Anja Kobs. Sie lief der gesamten Frauen-Konkurrenz davon. © Horst Kramer

Das alte Jahr hatte Anja Kobs mit einem zweiten Platz beim Pfaffenhofener Silvesterlauf beendet, das neue Jahr hat sie mit einem Sieg eingeleitet.

Aichach – Beim 38. Dreikönigslauf des LC Aichach über 8,2 Kilometer dominierte die 46-Jährige die Frauenkonkurrenz und gewann in 31:33 Minuten. Ein neuer Rekord auf der 2017 neu vermessenen Strecke. Damals hatte Melinda Kaufmann (MRRC München) 32:43 Minuten vorgelegt. Mit deutlichem Abstand auf Kobs lief Hannah Sassnink (LC Aichach) nach 34:40 Minuten als Zweite ein. Dritte wurde Barbara Auer (TG Viktoria Augsburg) in 35:47 Minuten. „Das war ein sehr guter Trainingslauf für mich“, kommentierte Kobs ihren Erfolg. Es war ihr erster Start in Aichach, der Parcours gilt als anspruchsvoll. Die Dreikönigsstrecke ist ein Landschaftslauf, der größtenteils über Feld- und Waldwege führt. Sein Herzstück ist eine Doppel-Steigung, bei der eine Höhendifferenz von rund 70 Metern zu bewältigen ist.

Kobs hatte sich schon auf dem ersten Kilometer von den anderen Läuferinnen abgesetzt und orientierte sich danach an der männlichen Konkurrenz. Im Gesamteinlauf belegte sie Platz zwölf. Schnellster Mann war Lucas Theis (TG Viktoria Augsburg) in 27:14 Minuten, der sich im Schlussspurt gegen den Pfaffenhofen-Sieger Benjamin Dillitz (LG Stadtwerke München) durchsetzte. Dillitz wurde mit 27:15 Minuten gestoppt. Bronze ging an den Aichacher Triathleten Konstantin Dafelmair in 28:28 Minuten.

Rund 180 Starter bei dem Traditionslauf in Aichach

Kobs war nicht die einzige Sportlerin, die das Brucker Land in Aichach vertrat. Gabriele Huttenloher von den Roadrunners Germerswang lief als 50. und W50-Neunte nach 46:29 Minuten ein, ihr Team-Kollege Roland Reil belegte Rang 97 und den M50-Platz 28.

Rund 180 Läuferinnen und Läufer hatten sich für den Dreikönigslauf angemeldet. Bei der Siegerehrung lobte Anja Kobs den abwechslungsreichen Kurs und die gute Organisation der Aichacher. LC Aichach-Vorstand Josef Lechner revanchierte sich und bezeichnete die Allingerin als „große Bereicherung“ für die traditionsreiche Veranstaltung. Er lud Kobs zum 36. Aichacher Stadtlauf durch die Altstadt am 7. Juli ein. (Horst Kramer)