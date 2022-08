Allingerin gewinnt Generationen-Triell: Anja Kobs siegreich beim Hörnerlauf in Sonthofen

Die nächste Trophäe für die ohnehin schon überbordende Sammlung der Allingerin. © Privat

Der nächste Erfolg für Anja Kobs: Beim Sonthofener Hörnerlauf setzt sich die Allingerin gegen ihre junge Konkurrenz durch.

Sonthofen – Gerade einmal eine Woche nach dem Gewinn der Bayerischen Berglauf-Meisterschaften am Tegelberg war Anja Kobs (TSV Alling) schon wieder im Allgäu unterwegs. Erfolgreich natürlich. Diesmal gewann sie den Hörnerlauf bei Sonthofen, eines der vier Rennen, die beim 15. Allgäu Panorama Marathon angeboten werden. Dabei handelt es sich um einen Traillauf über 18,3 Kilometer, bei dem es 1111 Höhenmeter bergauf sowie 409 Höhenmeter bergab geht.

Der Name „Hörnerlauf“ erklärt sich aus dem Parcours, denn dieser führt vom Sonthofener Süden über das Ofterschwanger Horn (1408 Meter), das Sigiswanger Horn (1527 Meter) und das Rangiswanger Horn (1616 Meter) auf den Weiherkopf (1665 Meter). Unterhalb des Bolsterlanger und des Riedberger Horns geht es zur Grasgehrer Alpe (1450 Meter), wo das Ziel aufgebaut war. Eine Menge „Hörner“ also sowie ein beliebtes Wandergebiet mit wunderschönen Ausblicken in die gesamte Allgäuer und Westtiroler Bergwelt.

Kobs‘ Gegnerinnen waren um die 20 Jahre jünger

Dafür hatte Kobs freilich keine Zeit, denn sie bekam es mit zwei Kontrahentinnen zu tun, die in der Traillaufszene anerkannte Größen sind: die Allgäuerin Carola Dörries (Jahrgang 1993) und die Paderbornerin Felicitas Deutschkämer (1996). Dörries ist in der Region deshalb bekannt, weil sie zwischen 2016 und 2019 für die LG Stadtwerke München auf der Straße und Bahn unterwegs war.

„Ich bin nach Sonthofen mit dem festen Vorsatz gefahren, um zu gewinnen“, sagt Kobs. „Doch als ich die beiden dann am Start sah, war ich mir nicht mehr so sicher.“ Die 45-Jährige hat in den vergangenen Jahren indes so viele höchst unterschiedliche Wettkämpfe absolviert, dass sie sich von der Konkurrenz nicht nervös machen lässt. „Wenn’s mal nicht klappt, ist auch okay“, ist zudem einer ihrer Leitsprüche.

Und genau danach sah es zunächst aus. Denn die genau zwei Jahrzehnte jüngere Deutschkämer machte schon nach dem Start mächtig Tempo. Schon nach den ersten 1,5 Kilometern hatte sie rund 150 Meter Vorsprung. Kobs und Dörries machten sich Seite an Seite an die Verfolgung. Bei Kilometer 8,5 zog die Allingerin an der Westfälin vorbei. „Am Berg ein entscheidender Moment für beide, die Überholende wie die Überholte“, erklärt Kobs. Während auf einer flachen Strecke die Chance besteht, sich den Vorbeiziehenden an die Fersen zu heften, ist das in den Bergen fast unmöglich.

Eine Minute Vorsprung auf die Zweiplatzierte

Kurz darauf muss auch Dörries Deutschkämer eingesammelt haben. Der Haken an der vermeintlichen Vorentscheidung: „Ich hatte noch zehn Kilometer vor mir“, sagt die Allingerin. Sie setzte sich also Zwischenziele: „Auf jedem Kilometer mindestens einen Mann überholen“, erzählt Kobs. Ob ihr das gelungen ist, lässt sie offen. Sicher dagegen ist, dass sie als erste Frau nach 1:45:06 Stunden an der Grasgehrer Alpe eintraf, vor Dörries (1:46:02 Stunden) und Deutschkämer (1:47:01 Stunden).

Bei den Männern setzte sich Fabian Jenne (SG Wenden) in 1:28:15 Stunden durch. Gesamt-18. und Erster der M45-Wertung wurde der Jesenwanger Holger Pirzl (1:46:14 Stunden). Die inoffizielle Gesamtwertung der Altersklasse 45 ging somit an Kobs. In der aktuellen Hörnerlauf-Bestenliste (seit 2009) nimmt die Allingerin Rang zwei ein, hinter der Vorjahressiegerin Carol-Ann Eberle (1:43:14 Stunden). (Horst Kramer)