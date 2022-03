Mit diesem Ismaning-Sieg überraschte Anja Kobs sogar sich selbst

Zwischen Freude und Erschöpfung: Anja Kobs überquert als Erste die Ziellinie. © Horst Kramer

Die Allingerin Anja Kobs hat in Ismaning das Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Regensburgerin Ricarda Gerlach gewonnen - und sich damit selbst überrascht.

Ismaning/Landkreis – Sie lief entspannt und mit einem breiten Lächeln über die Ziellinie: Die Allingerin Anja Kobs hatte zu ihrer eigenen Überraschung den zweiten Lauf der Ismaninger Winterlaufserie gewonnen – in einer Zeit von 1:06:58 Stunden. „Das hatte ich nicht erwartet“, sagte sie nach dem 17-Kilometer-Rennen durch die Ismaninger Isarauen.

Die Ausdauersportlerin zählte freilich schon vor dem Startschuss zum engsten Favoritinnenkreis. Insbesondere da die beiden schnellsten Frauen des ersten Serienrennens fehlten: Thea Heim (LG Telis Finanz Regensburg) und – die nicht verwandte –Charlotte Heim (Allgäu Outlet Race Team). Kobs hatte damals als Vierte knapp das Podium verpasst.

Die damalige Dritte, Ricarda Gerlach, eine Team-Kollegin von Thea Heim, stand hingegen wieder am Start. Ebenfalls dabei: Yvonne Kleiner (LG Stadtwerke München), die mehrfache Ismaninger Seriensiegerin und Siebte des ersten Laufs. Gerlach und Kobs gingen Seit’ an Seit’ ins Rennen. Als das Duo bei Kilometer sieben ankam, wirkten beide entspannt – trotz eines Kilometerschnitts von 3:56 Minuten.

Anja Kobs: „Ich musste laufen, als ob es kein Morgen mehr gäbe“

Die Vorentscheidung fiel dann rund acht Kilometer später. Der Rückweg führt an der Isar entlang gen Süden und ist ziemlich wellig. Ismaning-Routiniers wie Kobs kennen die Tücken und Chancen, die sich dadurch bieten: Die Berglauf-gestählte Allingerin nutzte einen Kleinanstieg zu einem kurzen Antritt und beschleunigte zusätzlich in der folgenden Senke. Gerlach musste abreißen lassen. „Ich wusste, dass Ricci den besseren Spurt hat, also musste ich vorher für die Entscheidung sorgen“, erzählte Kobs danach. Konkret bedeutete das: „Ich musste laufen, als ob es kein Morgen mehr gäbe.“

Im Ziel hatte Kobs schlussendlich 16 Sekunden Vorsprung. Auf die Frage, warum sie nicht gegengehalten hat, bekannte Gerlach: „Ich konnte nicht. Mir steckte noch der Halbmarathon von letzter Woche in den Knochen.“ Dritte wurde Kleiner mit deutlichem Rückstand in 1:10:18 Stunden. Der Grund: „Ich habe gerade eine Krankheit überstanden.“ Als Neunte lief Mathilda Stockhaus (SV Esting) nach 1:17:11 Stunden ein.

Sie und Kobs waren nicht die einzigen, die das Brucker Land repräsentierten: Karl-Heinz Michalsky (TSV Olching) lief als 26. und M60-Zweiter nach 1:10:28 Stunden ein. Seine schnelle Zeit erklärte er mit einem Augenzwinkern so: „Ich hab es eilig, ich muss auf eine Geburtstagsfeier.“ Ulrich Leib (TSV Moorenweis) wurde 108. und M60-Vierter in 1:21:43 Stunden. Der Dachdecker- und Spenglermeister hat gerade eine Virus-Infektion überstanden und sagte nach dem Zieleinlauf: „Ich bin froh, dass ich hier wieder laufen kann.“

Titelverteidigung bei den Männern: Wieder gewinnt Josef Diensthuber

Bei den Männern setzte sich wie schon im Februar Josef Diensthuber (TSV Reischach) in 56:16 Minuten durch, Zweiter wurde Marius Stamm (LG Stadtwerke Tübingen) in 58:19 Minuten, Dritter Diensthubers jüngerer Bruder Michael in 1:00:36 Stunden.

Insgesamt nahmen rund 450 Sportlerinnen und Sportler an der Veranstaltung teil, zu der auch ein Kinder- und Jugendlichen-Rennen zählt. Das Abschlussrennen über 21,3 Kilometer geht am Sonntag, 3. April über die Bühne. Kobs hat gute Chancen, die Serie zu gewinnen. Auch wenn ihr Vorsprung auf Gerlach nur acht Sekunden beträgt. Am kommenden Samstag startet Kobs bei den Bayerischen 10 000-Meter-Meisterschaften in Regensburg. (Horst Kramer)