Seltenheit in Deutschland: Fursty Razorbacks gründen zweites Team

Der doppelte Schmid: Lukas (l.), Trainer der Zweitligisten, und Marc, der das neue Landesligateam coacht. Die zwei sind nicht miteinander verwandt. © Andreas Daschner

Fürstenfeldbruck wird immer mehr zu einer Hochburg des American Football. Das hat nun auch Folgen für die Fursty Razorbacks.

Fürstenfeldbruck – In der kommenden Saison schicken die Fursty Razorbacks erstmals in ihrer Geschichte eine zweite Mannschaft in den Spielbetrieb. Eine Seltenheit im deutschen Football.

Etwas mehr als 270 Teams nahmen in diesem Jahr am Football-Spielbetrieb in Deutschland teil. Die Zahl der Reservemannschaften ist dabei mehr als überschaubar: Gerade einmal 18 der aktiven Teams firmierten als zweite Garde. In Bayern haben lediglich die Munich Cowboys, Ingolstadt, Kirchdorf und Straubing zwei Herrenteams im Spielbetrieb. Und nun eben auch die Brucker TuS-Footballer. „Pläne für eine zweite Mannschaft existieren schon länger“, sagte Lukas Schmid, Chefcoach der Zweitliga-Mannschaft. „Dann kam aber Corona dazwischen.“ Mit dem Ausklingen vieler Pandemiemaßnahmen lebte die Idee wieder auf.

In der Landesliga für die 2. Bundesliga empfehlen

Doch wie kam es überhaupt dazu? „Auf dem Niveau der GFL 2 (German Football League) ist es schwer, neue Spieler einzubinden“, erklärte Schmid am Rande des ersten Treffens der Razorbacks-Akteure für die anstehende Saison. Das bestätigt auch Marc Schmid, neuer Trainer des zweiten Teams und nicht verwandt mit dem Zweitliga-Coach: „Mit der zweiten Mannschaft können wir Neulingen oder ehemaligen Jugendspielern eine Chance bieten, denen das Niveau in der GFL 2 zu hoch ist.“

Ebenfalls zum Kader der Zweiten werden ehemalige Razorbacks der ersten Garde gehören. Dazu zählt der Coach selbst, der bis 2017 aktiv bei den Bruckern war. „Danach habe ich hin und wieder bei der Ersten ausgeholfen“, erzählt Marc Schmid. Bei der zweiten Garde wird er nun selbst auch wieder verstärkt angreifen und als Spielertrainer agieren. Der Übungsleiter spielt in der sogenannten Offensive Line, die den Quarterback vor den Abwehrspielern des Gegner schützen und den eigenen Running Backs Laufwege freiblocken soll.

Saisonstart ist im Frühjahr - Trainingsstart im November

Die neue Spielzeit beginnt zwar erst im Frühjahr, die Vorbereitung dazu nimmt aber bereits jetzt Fahrt auf. Die GFL 2 wird Ende Mai in die Saison starten. Die Reserve wird in der Landesliga um Punkte kämpfen, der zweitniedrigsten Spielklasse in Bayern. Der genaue Saisonstart steht noch nicht fest, erfahrungsgemäß liegt er aber irgendwann Mitte April.

Ins Training starten die Razorbacks am 18. November. An Ostern findet dann ein Trainingslager statt. Das soll die Brucker Footballer dafür rüsten, ihre durchaus ambitionierten Ziele zu erreichen. In der zweiten Liga lautet es: „Wir wollen unter die Top drei kommen“, sagt Lukas Schmid. Sein Bruder Martin, zuständig für die Abwehr, will mit seinem Mannschaftsteil keinen unwesentlichen Beitrag dazu leisten. „Ziel ist es, die beste Defensive der Liga zu stellen – sowohl beim Lauf- als auch beim Passspiel“, sagt er. Gerade gegen den Pass lief es in der abgelaufenen Saison nicht so gut.

Zweitliga-Kader bleibt größtenteils zusammen

Chefcoach Lukas Schmid kann wohl auf einen Großteil des letztjährigen Kaders bauen. „Allerdings müssen wir noch abwarten, was die ELF-Mannschaft in München macht.“ Die European League of Football (ELF), ein Ableger der US-Profiliga NFL, schickt im kommenden Jahr eine neue Mannschaft in der bayerischen Landeshauptstadt ins Rennen. Derzeit wird deren Kader zusammengestellt. Auch der eine oder andere Razorbacks-Spieler macht sich Hoffnungen auf einen ELF-Vertrag.

Das Zweitliga-Team der Razorbacks soll indessen wieder mit zwei bis drei US-Amerikanern verstärkt werden. In der Landesliga plant man dagegen ohne Kontingentspieler – ohne deshalb die Messlatte niedrig anzusetzen. „In erster Linie wollen wir Ausbildungsstätte für die erste Mannschaft sein – aber schon auch oben mitspielen“, sagt Marc Schmid. (Andreas Daschner)