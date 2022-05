Razorbacks sind gerüstet für die Saison: Zweitligist überzeugt bei Testspiel gegen den Meister

Von: Andreas Daschner

Einen souveränen Sieg wie hier gegen Kirchdorf gab es für die Razorbacks im Test gegen Dresden zwar nicht, dennoch waren die Brucker mehr als zufrieden mit ihrer Leistung. © Peter Weber

Dieses Testspiel macht Appetit auf mehr: Die Footballer der Fursty Razorbacks kommen vom Deutschen Meister Dresden Monarchs mit stolz geschwellter Brust zurück.

Fürstenfeldbruck – Nicht nur, dass die 17:34-Niederlage gegen den haushohen Favoriten ein beachtliches Ergebnis ist. Die erste Halbzeit konnte der Zweitligist von der Amper sogar mit 17:14 für sich entscheiden. Entsprechend positiv fallen die Erkenntnisse aus, die Cheftrainer Lukas Schmid aus der Partie ziehen kann: „Wir sind in der Lage, auch gegen physisch stärkere Teams mitzuspielen“, sagt er. Dabei konnte der Coach der beim Brucker TuS beheimateten Footballer noch nicht einmal auf seinen vollen Kader zurückgreifen. „Wir hatten einige Corona-Fälle“, sagt er. Trotzdem habe man eine schlagkräftige Truppe aufs Feld geschickt.

Überzeugt hat dabei auch Hans Solberg, Neuzugang vom Concordia College in Minnesota/USA. Dort war der in der Offensive Line beheimatete Spieler auch als Coach tätig. „Er hilft uns auf jeden Fall weiter – auch bei Aufbau unserer neuen Spieler in der Offensive Line“, sagt Schmid. Die Punkte in Dresden erzielten die Running Backs Anthony Walker und Dominik Zacher per Touchdown sowie Kicker Nico Perdek, der die Extrapunkte und ein Field Goal verwandelte. Jetzt sind die Brucker heiß auf den Saisonstart am 21. Mai gegen Frankfurt. (Andreas Daschner)