Schwacher Start besiegelt Fursty-Pleite: Razorbacks wachen in Kirchdorf erst in Halbzeit zwei auf

Von: Andreas Daschner

In der vergangenen Saison gingen die Razorbacks gegen Kirchdorf noch als Sieger vom Feld. © Peter Weber

Auch das zweite Spiel gegen einen Titelkandidaten innerhalb von zwei Wochen haben die Footballer der Fursty Razorbacks verloren.

Fürstenfeldbruck – Die Brucker Zweitligisten fanden bei den Kirchdorf Wildcats lange nicht zu ihrer Form. Die Quitttung: Trotz gewonnener zweiter Halbzeit unterlagen sie mit 13:27 (0:21). „Wir sind einfach nicht richtig ins Spiel gekommen“, sagte Brucks Cheftrainer Lukas Schmid nach der zweiten Niederlage in Folge. Dass ihm die komplette Offensive Line aus privaten Gründen oder wegen Verletzungen fehlte, wollte Schmid dabei nicht übergewichten: „Das war schon ein Faktor – aber nicht der alleinige.“

Gerade in der ersten Halbzeit taten sich die Brucker TuS-Footballer schwer, den Ball übers Feld zu bewegen. Während sich im ersten Viertel trotzdem noch nicht viel tat – es endete ohne Punkte –, sollte sich das im zweiten Durchgang rächen. Gleich dreimal schlugen die Hausherren zu. Zweimal passte deren US-Quarterback Glen Cuiellette das Ei in die Endzone, einmal trugen die Kirchdorfer einen Befreiungsschlag der Brucker dorthin zurück. Weil auch die Extrapunkte saßen, gingen die Razorbacks mit einem ernüchternden 0:21-Rückstand in die Pause.

Umstellung zur Pause trägt Früchte

„Da haben wir dann ein wenig umgestellt“, sagt Schmid. Und offenbar wirkten seine personellen Maßnahmen. Denn: „Dann hat es besser funktioniert“, sagt der Chefcoach über das Spiel seiner Mannschaft im zweiten Durchgang. Die Brucker schafften es nun besser, den Ball zu bewegen und kamen prompt auch in gute Feldpositionen. Eine davon nutzte Quarterback Philipp Kettl zu einem Pass auf Jonas Bezold, der mit seinem Fang die ersten Brucker Punkte auf die Anzeigetafel brachte. Der folgende Versuch, zu zwei Extrapunkten zu kommen, misslang jedoch, sodass die Wildcats mit einem immer noch komfortablen 21:6-Vorsprung in den Schlussabschnitt gingen.

Den bauten sie schnell auf 27:6 aus, wobei sie den folgenden Extrapunkt ebenfalls vergaben. Bruck war somit drei Touchdowns hinten. Und das sollte sich letztlich als zu große Hypothek erweisen. Zwar gelang Nils Mahlert mit einem gefangenen Pass Touchdown Nummer zwei für die Razorbacks, Und auch der folgende Extrapunkt war gut. Doch damit hatten die Brucker ihr Pulver verschossen. Am Spielstand von 13:27 sollte sich bis zum Ende nichts mehr ändern. „Kirchdorf war ein starker Gegner und war gut auf uns eingestellt“, zollte Schmid den Gastgebern Respekt. Gleichwohl sei die Niederlage schade, weil die zweite Halbzeit gezeigt habe, dass man mit den Niederbayern mithalten kann. In der Gesamttabelle der Südgruppe der 2. Liga stehen die Brucker nun auf Platz fünf und treffen als nächstes auf den Vierten: die Stuttgart Scorpions. (Andreas Daschner)