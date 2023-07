American Football: Ambitionierte Aufsteiger empfangen Fursty Razorbacks

Von: Andreas Daschner

Wieder aufstehen lautet die Devise für die Fursty Razorbacks (in Rot) nach der Heim-Niederlage gegen die Kirchdorf Wildcats. © Peter Weber

Ihre erste Saisonniederlage gegen Kirchdorf wollen die Fursty Razorbacks vergessen lassen – und zwar beim Gastspiel am Samstag, 16 Uhr, in Regensburg.

Fürstenfeldbruck – Die Oberpfälzer sind Aufsteiger aus der Regionalliga, als solche aber nicht zu unterschätzen. Denn der Phoenix – so der Kampfname der Truppe – hat einige Akteure aus dem Mutterland des American Football im Kader.

Regensburg hat sich für die erste GFL2-Saison offenbar viel vorgenommen. Denn gleich 14 Amerikaner finden sich in der Mannschaftsaufstellung der Oberpfälzer. „Regensburg hat sich von außerhalb stark verstärkt“, sagt deshalb Brucks Cheftrainer Lukas Schmid. Darüber hinaus haben die Regensburger im aktuellen Saisonverlauf bereits aufhorchen lassen. Mit je zwei Siegen und zwei Niederlagen stehen sie in der Tabelle der Südgruppe 1 auf Platz zwei hinter den Bruckern.

Einer der Hauptgaranten für den Erfolg des Liganeulings ist Quarterback Dre Harris. Der US-Amerikaner bringt mehr als 60 Prozent seiner Pässe an den Mann und hat auf diese Weise bereits acht Touchdowns eingeleitet. Hauptabnehmer für die Pässe in die Endzone ist dabei sein Landsmann Gary Tyler mit insgesamt fünf Touchdowns. Und auch auf dem Boden ist Harris nicht zu verachten. Wenn er mal nicht passt, sondern selbst läuft, erzielt er dabei fast zehn Yards pro Lauf.

„Uns erwartet ein sehr motiviertes Team“, sagt Schmid. Umso wichtiger sei es, dass die Brucker sich auf ihre Stärken und Erfahrungen verlassen. „Regensburg hat mit dem Quarterback einen explosiven Angriff.“ Schlüssel zum Erfolg sei, Harris unter Kontrolle zu bekommen.

Die Brucker dürfen indessen wieder auf den Einsatz ihres Top-Spielers hoffen. Running Back Dwayne Milton soll in der Oberpfalz wieder ins Spiel eingreifen. Schon gegen Kirchdorf war der Topscorer der Brucker trotz Oberschenkelproblemen am Spielfeldrand gestanden. Sicherheitshalber verzichtete Schmid aber auf seinen Einsatz. Das letzte Aufeinandertreffen der Brucker mit den Regensburgern liegt übrigens bereits gut zehn Jahre zurück – damals noch in der Regionalliga. (Andreas Daschner)