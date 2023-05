Auch ohne Stamm-Quarterback erfolgreich: Fursty Razorbacks feiern Auftaktsieg

Von: Andreas Daschner

Ohne ihren Pass- und Ideengeber Philipp Kettl (am Ball) mussten die Fursty Razorbacks auskommen. © Peter Weber

Einen Auftakt nach Maß haben die Zweitliga-Footballer der Fursty Razorbacks am Samstagnachmittag in der 2. Bundesliga hingelegt.

Fürstenfeldbruck – Die Mannschaft von Chefcoach Lukas Schmid kehrt mit einem 13:7 (7:0)-Erfolg im Gepäck vom ersten Saisonspiel bei den Stuttgart Scorpions heim – und das ohne Quarterback Philipp Kettl. Der Stammspielmacher musste noch eine Sperre nach einer Disqualifikation absitzen. Für ihn übernahm Adrian Zimmermann das Ruder bei den TuS-Footballern. „Er hat seine Sache sehr gut gemacht“, lobte Schmid seinen Ersatz-Quarterback. Aufs Spiel der Razorbacks wirkte sich die Personalie freilich trotzdem aus. Ohne Kettl war das Passspiel nicht so dominant wie gewohnt. Stattdessen wurde der Ball vor allem auf dem Boden bewegt.

US-Neuzugang überzeugt

„Die Partie war sehr lauflastig“, sagt Schmid. Da machte es sich bezahlt, dass die Brucker vor der Saison eine echte Verstärkung auf der Position des Running Backs an Land gezogen hatten. US-Boy Dwayne Milton, der aus Ingolstadt an die Amper gewechselt war, feierte ein mehr als gelungenes Debüt im roten Razorbacks-Trikot. „Er ist seht gut gelaufen“, lobte Schmid. Und nicht nur mit Raumgewinn überzeugte der Neuzugang. Auch der erste Saison-Touchdown der Brucker in Halbzeit eins ging auf sein Konto.

Einmal mehr überzeugend war auch die Abwehr der Razorbacks, die in dem engen Spiel gut stand und den Stuttgartern nicht viel Raum ließ. Erst in der Schlussphase kamen die Gastgeber durch einen weiten Pass noch zu Ehrenpunkten. Da war das Spiel aber schon entschieden, weil zuvor das Passspiel doch noch einmal von Erfolg gekrönt war: Zimmermann hatte mit einem Zuspiel über 30 Yards Jonas Bezold gefunden, der den Spielstand auf 13:0 erhöht hatte.

Kicking ist noch ausbaufähig

Das einzige Manko war vielleicht beim Kicking zu finden. Tobias Lazar erzielte zwar einen Extrapunkt nach Miltons Touchdown. Allerdings vergaben die Brucker sowohl den zweiten Extrapunkt als auch einen Field-Goal-Versuch. Weh getan hat das aber nicht mehr. Im Gegenteil, Coach Schmid zeigte sich mit der Leistung seiner Mannschaft sehr zufrieden.

Wie diese letztlich im ligaweiten Vergleich einzustufen ist, wird eventuell noch nicht einmal das erste Heimspiel am kommenden Samstag im Ländestadion zeigen. Denn Schmid wurde von einigen Ergebnissen in den anderen Partien überrascht. So hat Samstags-Gegner Gießen das Hessen-Derby gegen Frankfurt unerwartet deutlich mit 28:40 verloren. Und Liga-Favorit Kirchheim tat sich beim 28:27 gegen die mit zahlreichen US-Amerikanern verstärkten Regensburger erstaunlich schwer. „Mal sehen, wie wir uns gegen Gießen schlagen“, sagt Schmid. (Andreas Daschner)