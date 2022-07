Razorbacks bezwingen Pirates: Verletzung des Quarterbacks trübt Brucker Siegesfreude

Von: Andreas Daschner

Musste verletzt aus dem Spiel: Quarterback Philipp Kettl (l.). © Peter Weber

Auch dank einer überragenden Abwehrarbeit haben die Fursty Razorbacks ihr Spiel gegen die Frankfurt Pirates klar gewonnen.

Fürstenfeldbruck – Die Razorbacks haben erfolgreich das Piratenschiff geentert: Mit 61:0 (28:0) entscheiden die Brucker TuS-Footballer das Auswärtsspiel bei den Frankfurt Pirates problemlos für sich. Allerdings gab es eine Schrecksekunde zu überstehen, als Quarterback Philipp Kettl verletzt ausfiel.

Es war im zweiten Viertel, als der starke Spielmacher der Brucker vom Feld musste. Diagnose: Gehirnerschütterung. Brucks Chefcoach Lukas Schmid glaubt aber, dass Kettl schon bald wieder spielen kann. Der Übungsleiter geht von zwei Wochen Ausfallzeit aus – wobei die Razorbacks nun ohnehin zwei spielfreie Wochenenden vor sich haben. „Gegen Ingolstadt sollte er wieder an Bord sein“, sagt Schmid über seinen Quarterback. Adrian Zimmermann übernahm Kettls Posten. Zunächst war den Bruckern der Schreck über den Ausfall ihres Spielmachers zwar anzumerken. „Da lief es etwas holprig“, sagt Schmid. Doch nach kurzer Zeit fanden die Razorbacks auch mit Zimmermann wieder ihren Rhythmus und konnten das Ergebnis immer weiter hochschrauben.

Brucks Abwehr hält auch in Frankfurt dicht

Auch in Frankfurt glänzte dabei einmal mehr das Brucker Prunkstück: Die Abwehr hat sich zur besten in der gesamten 2. Bundesliga gemausert. Erst 57 Punkte hat die Defensive kassiert. Nur Spitzenteam und Südgruppen-Konkurrent Kirchdorf hat mit 58 Zählen ähnlich wenige Punkte zugelassen. In der Nordgruppe hat kein Team weniger als 90 Punkte kassiert.

Und in Hessen beteiligte sich die Razorbacks-Abwehr sogar selbst am Punktesammeln. Zweimal trugen die Brucker einen Befreiungsschlag der Frankfurter zum Touchdown in die Endzone der Hessen zurück. Benedikt Bruckner und Nick von Minckwitz erzielten damit jeweils sechs Punkte. Außerdem konnte Nils Mahlert auch noch einen Pass des Frankfurter Spielmachers abfangen. In der Offensive glänzte Anthony Walker mit drei Touchdowns. Dominik Zacher war zweimal erfolgreich, außerdem erreichten Kettl und Julian Letsche je einmal die Frankfurter Endzone. Den Punktereigen komplettiert Kicker Niko Perdek mit sieben Extrapunkten.

Klar, dass Schmid am Ende zufrieden war: „Wir sind gut ins Spiel gekommen und haben schnell Punkte erzielt“, sagte er. Dadurch war die Partie bereits zur Halbzeit entschieden. Im zweiten Durchgang konnte Schmid daher Spielern aus der zweiten Reihe Einsatzzeit geben – Übung für die nun anstehenden Spitzenspiele in Ingolstadt und gegen Kirchdorf. (Andreas Daschner)