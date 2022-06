Als Favorit gegen den Ex-Meister: Fursty Razorbacks empfangen die Stuttgart Scorpions

Von: Andreas Daschner

Teilen

Einen zupackenden Auftritt wollen die Fursty Razorbacks am Samstag wieder hinlegen. © Peter Weber

Ein großer Name der Football-Welt gastiert am Samstag bei den Fursty Razorbacks im Ländestadion: die Stuttgart Scorpions.

Fürstenfeldbruck – Mehr als 25 Jahre lang waren die Stuttgart Scorpions in der 1. Football-Bundesliga. Am Samstag kommen sie zum Zweitligaspiel nach Fürstenfeldbruck. Trotz des großen Namens der Gäste gehen die Fursty Razorbacks aber als leichter Favorit ins Rennen. Spielbeginn im Ländestadion ist um 17 Uhr.

Seit 1995 spielten die Stuttgarter in der 1. Bundesliga, die später dann in GFL umbenannt wurde. Im vergangenen Jahr stiegen sie jedoch ab. Zum Verhängnis wurde den Schwaben die Einführung der ELF – der europäische Ableger der amerikanischen Profiliga NFL. Diese hatte beschlossen, dass auch in Stuttgart ein Team an den Start gehen soll.

Eigentlich sollten die Scorpions dafür die Liga wechseln. Doch letztlich sprach sich die Mehrheit der Vereinsmitglieder dagegen aus. Daher trat mit Stuttgart Surge ein komplett neues Team in der ELF an, das sich dann aber ausgiebig beim Kader der Scorpions bediente. Das deshalb stark ersatzgeschwächte Team kämpfte zwar tapfer gegen den Abstieg, wurde am Ende aber Opfer einer Spielwertung, die den Konkurrenten und damals Tabellenletzten Frankfurt doch noch an den Scorpions vorbeiziehen ließ.

Brucks Coach Lukas Schmid erwartet eine solide Mannschaft

Und so treten nun die Brucker gegen den ehemaligen Meister der GFL Süd sowie Vizemeister der gesamten GFL (beides 2007) an. Brucks Coach Lukas Schmid erwartet „eine solide Mannschaft“, aber trotz des großen Namens keine absoluten Überflieger. „Ich denke, sie werden am Ende im Mittelfeld der Tabelle landen“, sagt er. Zwar hätten die Stuttgarter immer noch einige Spieler mit GFL-Erfahrung. „Der Aderlass im Zuge der ELF-Geschichte war aber schon groß.“

Einen Aderlass hatten auch die Brucker vor der zurückliegenden Niederlage in Kurchdorf zu verkraften – allerdings nur temporär wegen privaten Verhinderungen und Verletzungen. Das ist nun weitgehend überstanden. „Unsere Spieler sind zum Großteil wieder fit“, sagt Schmid. Ein, zwei Blessuren gebe es zwar noch, großartige Auswirkungen auf die Partie befürchtet der Chefcoach der Razorbacks aber nicht.

Ziel ist jedenfalls ein Sieg. „Wir wollen möglichst schnell eine komfortable Führung herausspielen, damit wir dann mit unserem Laufspiel Zeit von der Uhr nehmen können.“ Aber egal, wie ein etwaiger Sieg zustande kommt: Zwei Punkte würden die Brucker in der Tabelle an den Schwaben vorbeiziehen lassen. (Andreas Daschner)