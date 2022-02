Brucker Landkreis-Athleten feiern Doppelsieg beim Hirschtrail in Indersdorf

Ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Sieg bei den Frauen lieferten sich die Allingerin Anja Kobs (links) und Yvonne Kleiner von der LG Stadtwerke München. Kobs wählte entgegen ihrer üblichen Strategie eine risikoreichere Herangehensweise und wurde mit dem 1. Platz belohnt. © Horst Kramer

Bei der Premiere des Indersdorfer Hirschtrails standen zwei Läufer aus dem Brucker Land ganz oben: Johannes Hillebrand und Anja Kobs.

Indersdorf/Landkreis – Der Luttenwanger Johannes Hillebrand wurde seiner Favoritenrolle problemlos gerecht und lief mit riesigem Vorsprung als Erster durch das Ziel. Bei den Frauen war vorher nicht klar, wer sich durchsetzen wird: Yvonne Kleiner (LG Stadtwerke München), eine zigfache Deutsche und Bayerische Meisterin auf flachen wie auf unwegsamen Parcours, oder die Allingerin Anja Kobs, die in den Coronazeiten noch einmal richtig durchgestartet ist, mit zahlreichen Erfolgen im Gelände und Gebirge, auf der Straße oder im Triathlon.

Kobs wirkte vor dem Start durchaus nervös, die zwei Jahre ältere Kleiner ebenfalls. Ungewöhnlich für die beiden routinierten Athletinnen. Wohl auch, weil es der 9,6 Kilometer lange Hirschtrail-Rundkurs in sich hatte: Die Feld- und Waldwege waren zum Teil matschig, zum Teil vereist. Die Strecke führte über Wurzelwege und zahlreiche Steigungen, die sich auf 160 Höhenmeter addierten. Außerhalb des Waldes blies den Aktiven ein heftiger Südwestwind ins Gesicht.

Prominentes Teilnehmerfeld

Das 60-köpfige Feld war gespickt mit vielen bekannten Namen, darunter das Odelzhauser Läuferpaar Hannah und Michael Sassnink, der M50-Cross-Vize-Europameister Reinmund Hobmaier oder auch Julia Scholz, die mit Kleiner einige Teamtitel gewonnen hat. Hillebrand setzte sich sofort ab, schon nach einem Kilometer hatte er 80 Meter Vorsprung. Den baute der 42-Jährige beständig aus und traf schon nach 33:50 Minuten im Ziel an der Indersdorfer Grund- und Mittelschule ein.

Kobs hatte das Rennen schnell begonnen, entgegen ihrer üblichen Strategie. Bei der Ein-Kilometer-Marke hatte sie rund zehn Meter Vorsprung. Der hielt nicht lange: Auf Kilometer zwei schloss Kleiner auf, überholte und setzte sich im offenen Gelände einige Meter ab. Bevor es wieder in den Wald ging, hatte sich Kobs zurück gekämpft und bog als Erste in einen rutschigen Trampelpfad mit gehörigem Gefälle ein. Die Allingerin ging auf Risiko und setzte sich durch. Kobs flog förmlich durch die zweite Runde und passiere nach 39:09 Minuten freudestrahlend das Ziel. Kleiner wurde Zweite in 39:53 Minuten. Platz drei ging an Hannah Sassnink in 41:06 Minuten.

Landkreis-Läufer unter den besten Zehn

Bei den Männern duellierten sich Michael Sassnink und der Regensburger Felix Mayerhöfer um die Medaillen. Der 40-jährige Mayerhöfer hat sich vor fünf Jahren im Guinessbuch der Rekorde verewigt als schnellster Marathoni im Businessanzug. Mayerhöfers Anzug-Weltrekord: 2:42:58 Stunden.

Die erste Runde bestritten die beiden gemeinsam. In der zweiten Runde setzte sich der Oberpfälzer ab und lief nach 36:40 Minuten ein, Michael Sassnink folgte in 37:19 Minuten. Vierter wurde Hobmaier in 38:05 Minuten. Als Sechster überquerte der Jesenwanger Holger Pirzl nach 38:13 Minuten die Ziellinie. Tanja Metzner (SV Esting) wurde W40-Vierte in 51:22 Minuten, ihr Mann Jürgen Metzner M50-Vierter in glatten 44 Minuten.

Lob für die Organisatoren

Insgesamt nahmen rund 110 Läuferinnen und Läufer an der Veranstaltung teil. Neben dem Hirschtrail bot die SG Indersdorf auch einen vier Kilometer langen Schnuppertrail. Beide Strecken führen an einem Dammwild-Gehege vorbei. Deren Hirsche fungierten als Namensgeber. Das Schlusswort lieferte Holger Pirzl: „Wir Läufer müssen Veranstaltern wie der SG Indersdorf dankbar sein, dass sie in diesen Zeiten ein Rennen auf die Beine stellen.“ Hillebrand ergänzte: „Es war toll, mal wieder ein richtiges Rennen mit anderen Athletinnen und Athleten bestreiten zu können.“ (Horst Kramer)