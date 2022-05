Deutsche Meisterin über 10.000 Meter: Anja Kobs trotzte der Frühjahrs-Hitze

Erst mal etwas trinken, hieß es für Anja Kobs nach dem Zieleinlauf. © Privat

Gleich zwei Erfolge feierte die Allinger Ausdauerspezialistin Anja Kobs am Wochenende: Den deutschen Titel über zehn Kilometer und den Duathlon-Sieg in Krailling.

Alling – Die Mehrkämpferin Anja Kobs machte dieser Bezeichnung am vergangenen Wochenende wieder einmal alle Ehre: Am Samstag holte sie sich den Deutschen Meistertitel der Altersklasse W40 über 10 000 Meter im württembergischen Pliezhausen südlich von Stuttgart. Am Sonntag legte sie mit dem ersten Platz beim Kraillinger Volksduathlon nach. Dazwischen lagen rund 450 Kilometer auf der Autobahn.

Während das Wochenende im Brucker Land grau und trist war, mit Ausdauersport-freundlichen Temperaturen um die 13 Grad, schien im Schwabenland die Sonne mit sommerlichen 26 Grad um die Mittagszeit. Das 10 000-Meter-Rennen der Langstreckenläuferinnen der Altersklasse W35 bis W50 war für 13.45 Uhr angesetzt – eine mittlere Katastrophe für die Läuferinnen. „Es war einfach viel zu heiß“, sagt Kobs.

Matchplan muss ans Wetter angepasst werden

Klar, dass sie ihren Matchplan mit einer Endzeit knapp unter 38 Minuten sofort anpasste – ihre Bestzeit liegt seit dem März bei 37:45 Minuten. Ähnlich schien Kobs’ schärfste Konkurrentin Silke Schneider (LAZ Puma Rhein-Sieg) zu denken, die eine Woche zuvor NRW-W45-Meisterin über 5000 Meter in 18:56 Minuten geworden war und im vergangenen Jahr 37:11 Minuten auf der doppelt so langen Strecke gerannt war.

Nach 2000 Metern führte Kobs das 15-köpfige Feld an, ihre Zwischenzeit lag bei 7:40 Minuten. Schneider folgte auf Platz fünf. Danach setzten sich zwei W35-Sportlerinnen an die Spitze und machten den Sieg unter sich aus, Kobs wurde Gesamtdritte und holte sich den W45-DM-Titel in 39:38 Minuten. „Eigentlich eine indiskutable Zeit für mich“, so Kobs. Doch der schwäbische Sommer stellte auch die anderen Starter vor Probleme: Schneider wurde Gesamtfünfte und W45-Zweite in nur 40:47 Minuten. Drei Frauen gaben auf.

Am Tag darauf steht der Duathlon an

Ähnlich sah es beim Rennen der Ü60-Männer aus, bei dem Karl-Heinz Michalsky (TSV Olching) angetreten war. Er lief als Achter seiner Altersklasse in 41:04 Minuten ein, eine Zeit, die Michalsky verärgert als „bodenlos“ bezeichnete – am 1. Mai hatte er das Zehn-Kilometer-Ziel in Dachau schon nach 39:20 Minuten passiert. Der Olchinger erzählte: „Die ersten drei Kilometer liefen echt gut, doch dann wurde die Kilometerzeiten immer schlechter und ich war wie ausgetrocknet.“ Kobs, Michalsky und alle anderen hatten zudem mit einem böigen Wind auf der Gegengeraden zu kämpfen. In Michalskys Rennen mussten vier Athleten das Rennen vorzeitig beenden.

Dass Kobs die Strapazen derart problemlos wegsteckte, hatte sie zuvor wohl nicht erwartet. Daher hatte sie sich in Krailling für den Volksduathlon angemeldet, mit einem ersten Lauf über 5,1 Kilometer, einem Radrennen über 26 Kilometer sowie einem zweiten Lauf über 2,8 Kilometer. Die Konkurrenz war gut besetzt, etwa mit der knapp 20 Jahre jüngeren Helen Graf (MRRC München), die im vergangenen Jahr gewonnen hatte. Ein Ansporn für Kobs. Schon nach dem 5,1-Kilometer-Rennen hatte die Allingerin 1:24 Minuten Vorsprung. Am Ende hatte Kobs 1:13:18 Stunden auf der Uhr stehen, Graf landete bei 1:16:13 Stunden. (Horst Kramer)