Basketball kompakt: Mammendorf korrigiert Ausrutscher - Gröbenzell geht die Puste aus

Von: Thomas Benedikt

Ausgedribbelt: Mammendorfs Frauen (in Weiß) revanchierten sich für die Hinspielniederlage (Foto) gegen den MTSV Schwabing. © Peter Weber

Gemischte Bilanz für die Bayernliga-Basketballer aus dem Landkreis: Während Mammendorfs Frauen gewannen, verloren die Männer des SC Gröbenzell.

Mammendorf/Gröbenzell – Der SC Gröbenzell verharrt nach der Niederlage gegen Freising im Tabellenmittelfeld. Der SV Mammendorf hält derweil Anschluss an den zweiten Tabellenplatz.

Mammendorfs Frauen siegen: „Hatten was gut zu machen“

Revanche geglückt: Nur zwei Wochen nach der knappen 47:50-Hinspielniederlage zu Hause gegen den MTSV Schwabing bezwangen die Bayernliga-Basketballerinnen vom SV Mammendorf die Münchnerinnen in deren eigener Halle mit 53:49 (14:11, 9:14, 14:11, 16:13). „Wir hatten auf alle Fälle etwas gut zu machen“, sagt Trainer Nico Müller. „Das war ein Ausrutscher im Hinspiel, der uns nicht hätte passieren dürfen.“

Aber auch am Samstag taten sich die Mammendorferinnen zunächst schwer. Mit zwei Punkten Rückstand ging es in die Halbzeit. „Dann haben wir Struktur in den Angriff gebracht und standen in der Verteidigung sicherer.“ Hinzu kam, dass Müller dieses Mal alle seine drei Center zur Verfügung hatte. „Das war sicher von Vorteil. Die haben einen guten Job gemacht und wir konnten hier unsere körperliche Überlegenheit ausspielen.“

In der Folge zogen die Gäste auf bis zu zwölf Punkte davon. Dass es am Ende doch noch eng wurde, lag am Schlussspurt der Gastgeberinnen. „Da war wirklich jeder Wurf ein Treffer“, so Müller. „Wirklich gefährlich ist es aber nicht mehr geworden.“

SC Gröbenzell unterliegt Freising: „Kraft und Glück gefehlt“

Die Bayernliga-Basketballer des SC Gröbenzell haben am Samstag ihre neunte Saison-Niederlage kassiert. Zu Hause unterlag die Mannschaft von Trainer Marijo Knezevic dem TSV Jahn Freising mit 59:66 (16:15, 10:18, 22:15, 11:18). Dabei hatten die Gastgeber lange auf Augenhöhe mit dem Tabellendritten agiert. Erst im Schlussviertel gelang es den Freisingern, sich abzusetzen. „Da haben uns wie in den letzten Wochen die Kraft und etwas Glück gefehlt“, sagt Knezevic.



Die Gründe dafür liegen für den Trainer auf der Hand: Wegen zahlreicher Ausfälle aus den unterschiedlichsten Gründen hätten sich die Trainingseinheiten in den vergangenen Wochen sehr schwierig gestaltet. „Das merkt man dann auch in den entscheidenden Situationen in den Spielen“, so der Gröbenzeller Trainer.



Die Schwierigkeiten sieht Knezevic derzeit gerade vor allem im Angriffsspiel seines Teams. Daran müsse man in den nächsten Trainingseinheiten arbeiten. „Aber die Defensive stimmt, was auf die richtige Einstellung der Mannschaft hindeutet“, so der SCG-Coach. Zeigen kann sie das bereits am Samstag in Schrobenhausen. (Thomas Benedikt)