Basketball: Doppel-Niederlage am für Mammendorf Doppel-Spieltag

Kaum ein Durchkommen fanden die Bayernliga-Basketballerinnen des SV Mammendorf (in Weiß) gegen den MTSV Schwabing. Damit verlieren sie den Anschluss an Tabellenführer FC Bayern München. © Peter Weber

Die Bayernliga-Basketballerinnen des SV Mammendorf haben nach zwei Niederlagen ihre Rolle als Bayern-Verfolger Nummer eins eingebüßt.

Mammendorf – Gegen den SB DJK Rosenheim verloren die Schwarz-Gelben am Freitag mit 52:57. Und dem MTSV Schwabing unterlagen sie am Sonntag mit 47:50. Trotz der zwei verlorenen Spiele wollte sich SVM-Trainer Nico Müller die Laune nicht verderben lassen. „Wir haben alles gegeben.“ Zwar sei seit der Niederlage gegen den FC Bayern ein kleiner Knick in der Mannschaft. „Aber wir wissen, dass wir gut spielen, deswegen erholen wir uns bestimmt und zeigen bald wieder was wir können“, so Müller.

In der Partie am Freitagabend gegen Rosenheim konnten die Mammendorferinnen nur das Schlussviertel mit 19:14 für sich entscheiden. Weil die drei anderen Durchgänge aber verloren gingen (8:10, 10:15 und 15:18) reichte es dennoch nicht zum Sieg. Top-Scorer waren Julia Westenrieder (19 Punkte) und Veronika Schnell (elf Punkte).

Und auch am Sonntag gegen Schwabing zogen die Schwarz-Gelben knapp den Kürzeren. Das erste Viertel konnten die Mammendorferinnen noch mit 14 zu 9 gewinnen. Nach einem schwächeren zweiten Viertel (8:17), konnte der SVM im weiteren Verlauf (10:9 und 15:15) wieder aufholen. Die Wende gelang den Gastgeberinnen aber nicht mehr. Top-Scorerin aus Mammendorf war auch bei diesem Spiel Julia Westenrieder mit 18 Punkten. Die nächste Partie ist am Sonntag (16 Uhr) bei Schwaben Augsburg. (Antonia Plamann)