Basketball kompakt: Mammendorfs Frauen bleiben Bayern-Verfolger Nummer eins - Gröbenzell gewinnt

Bayernliga

Von Thomas Benedikt schließen

Ein erfolgreiches Wochenende liegt hinter den Basketball-Bayernligisten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck - auch wenn sie zeitweise zittern mussten.

Landkreis – Während Gröbenzells Männer sich für die Niederlage unter der Woche rehabilitierten, unterstrichen Mammendorfs Frauen ihren Anspruch als Bayern-Verfolger Nummer eins.

Mammendorf klebt weiter an Bayerns Fersen

Eine von Anfang bis Ende souveräne Leistung haben die Frauen des SV Mammendorf im Heimspiel gegen den MTV München II gezeigt. Am Ende stand ein deutlicher 53:41-Sieg auf der Anzeigetafel. In Gefahr geriet der Punktgewinn für die in Weiß spielenden Schwarz-Gelben dabei nie. Zwar schafften es die Gäste aus München den 12:17-Rückstand bis zur Pause auf 25:27 zu verkürzen. Doch im dritten und vierten Abschnitt (12:7 und 14:9 aus SVM-Sicht) gehörte die Partie wieder den Mammendorferinnen. Mit dem Sieg wahrt das Team die Chance, mit dem Spitzenreiter FC Bayern München gleichzuziehen. Der hat sechs Punkte aber auch drei Spiele mehr als die Schwarz-Gelben. Voraussetzung dafür ist aber, dass die Mammendorferinnen alle ihre Partien gewinnen.

Gröbenzell macht es zwei Mal spannend

Nach der 78:82-Niederlage am Mittwoch gegen den MTV München haben sich die Männer des SC Gröbenzell mit einem 75:63-Erfolg beim VSC Donauwörth zurückgemeldet. Dabei stellten die SCG-Basketballer gute Nerven und einen langen Atem unter Beweis. Den Sieg machten sie erst in der Verlängerung fix. Den besseren Start in die Partie erwischten die Gastgeber, die das erste Viertel mit 20:13 für sich entschieden. Doch dann kam die Mannschaft vom Gröbenbach in Fahrt und verkürzte bis zur Halbzeit auf 29:32.

Diesen Lauf setzten die Gröbenzeller auch nach der Pause fort und gingen mit einer 53:45-Führung ins Schlussviertel. Doch da lief dann nicht mehr viel zusammen. Donauwörth kam zum 60:60-Ausgleich – Verlängerung. Und in der zeigte der SCG dann wieder sein besseres Gesicht. Am Ende stand ein vermeintlich deutliches 75:63 auf der Anzeigentafel. Die meisten Punkte für Gröbenzell haben Jan Szembek (22), Thomas Bertolin (18) und Thomas Auerhammer (13) gesammelt.

Ein ähnliches Auf und Ab – wenn auch ohne Verlängerung – hatten die Gröbenzeller schon am Mittwoch gegen den MTV München erlebt (23:21, 21:25, 21:16 und 13:20 aus SCG-Sicht). Da hatte aber das Team aus der Landeshauptstadt beim Schlusspfiff die Nase vorn. (Thomas Benedikt)