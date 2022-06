„Eine verdammt schwierige Situation“ - Belen Gettwart hofft auf Kader-Platz bei der Beach-Handball-WM

Von: Guido Verstegen

Auf dem Sand fühlt sich Belen Gettwart (vorne in Schwarz) pudelwohl. Wahrscheinlich auch deswegen, weil sie schon seit der Jugend im Sommer auf das sandige Geläuf ausgewichen ist. © Privat

Mit dem HCD Gröbenzell hat Belen Gettwart eine starke Saison hinter sich. Jetzt will sie auch auf dem Sand mit dem Nationalteam wieder Erfolge feiern.

Gröbenzell/Oberschleißheim – Seit 2017 trägt Belen Gettwart nun schon das Trikot des HCD Gröbenzell, in dieser Saison hatte sie maßgeblichen Anteil daran, dass das Team in der 3. Liga die Meisterschaft feierte. Aktuell ist die 20-Jährige beim Lehrgang der deutschen Beachhandball-Nationalmannschaft in Frankreich: Weil in diesem Jahr statt bisher zwölf nur zehn Spielerinnen den Kader der WM auf Kreta (21. bis 26. Juni) respektive der World Games in Birmingham/USA (7. bis 17. Juli) bilden, steht die Teilnahme für die Akteurin der Beach Bazis Schleißheim noch auf der Kippe. Nach einer strapaziösen Saison warten auch berufliche Herausforderungen.

Belen Gettwart: „Wir spielen nicht für Geld, das ist unser Hobby“

Frau Gettwart, nachdem es einige verletzungsbedingte Ausfälle beim HCD Gröbenzell gegeben hatte, sind Sie in der gerade abgelaufenen Saison vermehrt zum Einsatz gekommen, haben 20 von 22 Drittliga-Partien bestritten und 61 Tore erzielt. Wie sieht Ihr persönliches Fazit aus?

Es tut schon ein bisschen weh, weil ich ja nur durch das Pech anderer Spielerinnen meine Chance bekommen habe, aber gleichzeitig macht es mich doch sehr glücklich, dass ich so dem Trainer zeigen konnte, was ich kann in der 3. Liga und dass ich mithalten kann.

Eine Überfliegerin war Belen Gettwart (in Blau) diese Saison auch im Trikot des HCD Gröbenzell. © Privat

Gegen Ende der Saison haben Sie dann auch in der zweiten Mannschaft gespielt und tatkräftig mitgeholfen, dass das Team in der Landesliga den direkten Klassenerhalt packt. Für die Erste stand bereits im März fest, dass man auf den Aufstieg in die 2. Liga verzichtet. Sollte es noch einmal so super laufen, geht es dann 2023 hoch?

Da warten wir erst einmal die Saison ab. Und man muss natürlich mit der Mannschaft reden – viele Spielerinnen sind gerade ins Berufsleben eingestiegen, und es ist in einem normalen Arbeitsalltag fast nicht möglich, vier Mal in der Woche zu trainieren und wenn man dann auch mal bis in den Norden hochfahren muss, dann geht halt ein ganzes Wochenende drauf. Wir spielen nicht für Geld, das ist unser Hobby, aber bei einem solchen Aufwand keine entsprechende Entschädigung zu bekommen, ist schon hart.

Was ist das Erfolgsgeheimnis beim HCD?

Zum einen hilft uns der breite Kader sehr, etwaige personelle Engpässe abzufangen, zum anderen stimmt die Harmonie in der Mannschaft einfach total – da kann jeder mit jedem. Ich finde es auch superschön, dass das Team so zusammenbleibt.

Belen Gettwart: „Ich kann nur mein Bestes geben und hoffen, dass es reicht“

Wie schwierig ist es jetzt für Sie, hoch oben auf der Welle der Euphorie in die Beachhandball-Geschichte einzusteigen – da haben Sie ja mit den Beach Bazis, aber vor allem mit dem Nationalteam so einiges vor. Im vergangenen Jahr waren Sie Teil des Europameister-Teams, in diesem Jahr ist nicht sicher, dass Sie den Sprung ins Aufgebot schaffen. Sie würden dann auch das Erlebnis World Games verpassen…

Es ist tatsächlich alles noch in der Schwebe. Diese Woche ist der entscheidende Lehrgang in Frankreich (8. bis 12. Juni). Danach steht fest, welche zehn Spielerinnen bei der WM und bei den World Games dabei sind.

Von der Europameisterschaft im vergangenen Jahr kehrte Gettwart mit dem Nationalteam als Sieger zurück. © Privat

Es gibt dort auch noch ein Länderspiel gegen Frankreich…

Ja, genau – ich denke, es wird sich erst im Wettkampf zeigen, mit welchen Spielerinnen es Sinn macht, zu fahren. Es ist für uns alle eine verdammt schwierige Situation, weil wir eben lange davon ausgegangen sind, zu zwölft zu sein. Ich kann nur mein Bestes geben und hoffen, dass es reicht.

Und dann sind da noch die beruflichen Herausforderungen – im Juli stehen die Abschlussprüfungen Ihrer Ausbildung zur Physiotherapeutin an. Wie bekommen Sie das alles unter einen Hut?

Ich bin froh, wenn jetzt bald eine Entscheidung in Sachen Nominierung fällt – weil eben alles in der Schwebe ist und man eben nicht planen kann. Für den Fall, dass ich bei den World Games dabei bin, habe ich schon vorgefühlt, ob ich die dann vorgesehenen Prüfungen verlegen kann – das Examen wird ja bayernweit geschrieben.

Belen Gettwart: „Ich finde, es ist eine besondere Atmosphäre im Sand“

Sie spielen seit der C-Jugend Beachhandball, können Sie sich noch erinnern, was Sie damals daran fasziniert hat?

Na ja, wir hatten in der Jugend in Schleißheim nie eine Vorbereitung, weil wir den ganzen Sommer über im Sand gewesen waren. So ist uns die schlimmste Zeit der Saison erspart geblieben. (lacht)

Was macht Beachhandball heute für Sie aus?

Ich finde, es ist eine besondere Atmosphäre im Sand, man kennt sich untereinander, ist gemeinsam auf den Beachpartys und kommt ganz anders miteinander ins Gespräch als in der Halle, wo die Auswärtsmannschaft eben meistens schnell wieder nach Hause fährt.

Umso schlimmer, dass es wegen Corona in den vergangenen beiden Jahren keine komplette Beach-Serie gab.

Letztes Jahr war ich ja mit der Nationalmannschaft viel unterwegs, von daher war ich da nicht so betroffen. Aber meine Schwester Laura war schon sehr traurig, dass so wenig ging für die Beach Bazis. Zum Glück ist das dieses Jahr wieder anders. (Guido Verstegen)