Beachhandball: HCD-Quartett wird erneut Europameister - „War mega cool“

Von: Dieter Metzler

Auch im Nationaltrikot eine eingeschworenen Einheit (v.l.): Isabel Kattner, Kirsten Walter, Belen Gettwart und Leni Frey. © Jörg Gettwart

Das deutsche Beachhandball-Nationalteam der Frauen ist wieder Europameister. Mit dabei: Vier Spielerinnen des HCD Gröbenzell.

Gröbenzell – Die Erfolgsgeschichte der deutschen Frauen-Nationalmannschaft im Beachhandball geht weiter. Nach dem WM-Triumph vor einem Jahr auf Kreta, setzten sich die deutschen Frauen in Nazare/Portugal erneut Europas Krone auf. Die DHB-Frauen setzten sich im Finale gegen die Niederlande mit 2:1-Sätzen durch und verteidigten damit ihren Titel aus dem Jahr 2021. Teil der erfolgreichen Truppe war auch ein Quartett vom HCD Gröbenzell: Kristin Walter, Belen Gettwart, Isabel Kattner und Neuzugang Leni Frey. Dazu kam mit der Ex-HCD-Spielerin Lena Klingler eine fünfte Akteurin mit Gröbenzell-Verbindungen.

Seit zweieinhalb Jahren ist das deutsche Team nun schon ungeschlagen – ganze 34 Spiele in Serie. Bundestrainer Alexander Novakovic war nach dem Auftritt seiner Mädels sprachlos – nicht nur wegen deren sportlichen Leistungen. „Unsere Spielerinnen sind sehr demütig, geduldig und denken in kleinen Schritten“, beschrieb Novakovic das Innenleben der Mannschaft. „Dadurch ist untereinander und auch zwischen Trainerteam und Kader ein unglaublich großes Vertrauen entstanden“. Wie reif jede Einzelne mit der Bestätigung der jüngsten Erfolge umgegangen ist, sei ein Paradebeispiel an mentaler Stärke.

Deutschland dreht im Finale einen Satzrückstand

Diese mentale Stärke machte sich auch auf dem Platz. bemerkbar In schwierigen Phasen kam keine Unruhe ins deutsche Spiel. Stattdessen überzeugte die DHB-Auswahl mit einer Selbstverständlichkeit im Auftritt, dass Zweifel am Erfolg erst gar nicht aufkeimen konnten. Ein unbändiges Selbstvertrauen trug die Mannschaft durch das gesamte Turnier, was sich schließlich auch im Finale widerspiegelte. Nach einem verlorenen ersten Satz geriet das deutsche Team auch im zweiten Satz in Rückstand, drehte das Spiele jedoch innerhalb kürzester Zeit mit vier Treffern in Folge. Nach dem Siegtreffer im Shootout gab es für die Frauen kein Halten mehr. Sie stürzten sich auf Torschützin Lucie-Marie Kretzschmar und begruben sie unter sich.

Wie schon im Halbfinale avancierte Blockerin Isabel Kattner mit zwei abgewehrten Bällen zuvor zur Matchwinnerin. Diese ermöglichten Kretzschmar den Siegtreffer. Mit 18:20, 20:14 und 7:4 siegte die deutsche Mannschaft und holte sich die Goldmedaille.

Isabel Kattner „Es hat einen Riesenspaß gemacht“

Noch ein bisschen mitgenommen von den „Strapazen“ schwärmte die 21-jährige Belen Gettwart von der EM. „Es war toll. Wir haben in riesigen Stadion direkt an der Promenade vor einer großen Kulisse Beachhandball gespielt.“ Auch viele deutsche Urlauber seien vor Ort gewesen und hätten zugeschaut. Und für Gettwart ist jetzt noch nicht Schluss: „Ich freue mich schon auf die nächsten Herausforderungen in Krakau und Anfang August auf Bali, wo wir als Titelverteidiger an den Beach-World-Games teilnehmen.“

Auch ihre Gröbenzeller Teamkollegin Isabel Kattner war von dem Turnier begeistert: „Es hat einen Riesenspaß gemacht, war mega cool.“ Zusammen mit Leni Frey und Lena Klingler hängte sie gleich noch ein paar Tage in Nazare dran. Für Kattner ist das Besondere beim Beachhandball die Lockerheit und die Strandatmosphäre – eine schöne Abwechslung zum Hallenhandball. (Dieter Metzler)