Beachhandball: HCD-Trio gewinnt mit dem Nationalteam Bronze bei den European Games

Von: Guido Verstegen

Grenzenlose Freude herrschte bei den deutschen Frauen, als Platz drei feststand. © Team Deutschland

Die Erfolgsserie der deutschen Beachhandball-Frauen geht weiter. Zum Team gehörten auch Gröbenzells Isabel Kattner, Belen Gettwart und Jana Epple.

Gröbenzell – Obwohl Bundestrainer Alexander Novakovic vielen Stützen seines Teams eine Pause gönnte, sind die deutschen Beachhandballerinnen mit einer Bronzemedaille von den European Games in Krakau zurückgekehrt. Mit dabei waren auch drei Spielerinnen des HCD Gröbenzell: Isabel Kattner, Belen Gettwart und Jana Epple.

Auch ohne sechs Spielerinnen aus der Mannschaft, die Ende Mai in Nazaré/Portugal den EM-Titel verteidigte, haben die deutschen Beachhandballerinnen erneut auf internationaler Ebene überzeugt. „Dieser Erfolg mit einem komplett anderen Kader ist extrem hoch einzuschätzen“, sagte Bundestrainer Alexander Novakovic (TSV Ismaning) zum dritten Platz bei den European Games im polnischen Krakau. „Vor allem, weil unter anderem Griechenland, Spanien, Norwegen und Dänemark mit voller Kapelle vertreten waren“, so der 39-Jährige.

Isabel Kattner: „Wir sind alle wahnsinnig glücklich und stolz“

Nach 2:0-Erfolgen gegen Griechenland und Portugal sowie 36 Siegen hintereinander endete beim 0:2 gegen die Niederlande eine sensationelle Serie der DHB-Auswahl. Im Viertelfinale gelang dann gegen Gastgeber Polen ein ungefährdetes 2:0 (22:14/32:16). „Da war klar, dass es für die vorderen Plätze reichen kann. Aber auch dem Druck eines K.o.-Spiels standzuhalten, ist für eine neuformierte Mannschaft nicht selbstverständlich“, befand Novakovic.

Das Halbfinale gegen den späteren Goldmedaillengewinner Dänemark (0:2 – 26:28/32:33) entwickelte sich zu einem Nervenkrimi. „Die Enttäuschung war da bei allen deutlich spürbar, wir waren ja so nahe dran“, sagte Carolin Hübner. Die 19-Jährige machte vor einem Monat Abitur und zieht nun um, weil sie bei ihrem neuen Klub, Zweitligist ESV Regensburg, in die Vorbereitung einsteigt: „Eine spannende Zeit gerade für mich - die European Games waren ein cooles Event, und wir haben gezeigt, dass es in Deutschland mehr als zwölf gute Beachhandballerinnen gibt!“

Diese Qualität bekamen auch die Norwegerinnen zu spüren, die im Spiel um Platz drei mit 0:2 (18:26/26:27) unterlagen. Carolin Hübner traf dabei fünf Sekunden vor Schluss zum 27:24. „Wir sind alle wahnsinnig glücklich und stolz“, freute sich Isabel Kattner. „Es war schwierig einzuschätzen, wie weit wir kommen können – umso schöner, dass wir uns mit der Bronzemedaille belohnt haben.“

Isabel Kattner trägt die deutsche Fahne bei der Eröffnungsfeier

Auch für die 22-Jährige war es ein besonderes Turnier, schließlich durfte sie das Team Deutschland gemeinsam mit dem Kanuten Max Rendschmidt (29) ins Henryk-Reyman-Stadion führen. „Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich die deutsche Fahne tragen durfte. Und für den deutschen Beachhandball-Sport war das ein weiterer wichtiger Schritt hin zu mehr Präsenz.“

Die DHB-Auswahl zeigte sich in Krakau eng verbunden mit ihrer Teamkollegin Liv Süchting. Der 23-Jährigen war Anfang Mai ein bösartiger Gehirntumor entfernt worden, der sich als Metastase der Ersterkrankung schwarzer Hautkrebs erwies - ihr Trikot mit der Aufschrift „#WIRFÜRLIV“ war omnipräsent. „Es ist berührend zu sehen, wie positiv sie denkt“, sagte Carolin Hübner. Und Isabel Kattner ergänzte: „Wir bekommen so viele Nachrichten von ihr. Sie gibt uns Kraft, und ich hoffe, dass wir ihr auch Kraft geben können.“ (Guido Verstegen)