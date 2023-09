Beim Heimfinale ist Olchings Speedway-Nachwuchs nicht zu schlagen

Von: Peter Loder

Teilen

Olchings Teamcup-Zweite mit dem Pokal: (v.l.) Kacper Cymermann, Manager Stephan Wunderer, Valentin Grobauer, Erol Bachhuber und (vorne) Patrick Hyjek. © Peter Loder

Die Titelverteidigung beim Speedway-Team-Cup war für den MSC Olching nicht mehr drin. Also tröstete sich die junge Formation mit dem Tagessieg.

Olching – Der Nachwuchs des MSC Olching luchste mit dem Heimsieg noch der Konkurrenz aus Cloppenburg den schon sicher geglaubten zweiten Platz in der Gesamtwertung ab. Mit Valentin Grobauer (27 Punkte) stellten die Hausherren auch noch den punktbesten Fahrer im 16-köpfigen Teilnehmerfeld. Bei drei seiner fünf Auftritte raste der Passauer als Erster durchs Ziel. Seine Mannschaftskollegen Erik Bachhuber (19) aus Obergriesbach und das in München gebürtige Nachwuchstalent Kacper Cymermann (15) folgten punktgleich. Die beiden waren damit auf Augenhöhe mit Cloppenburgs Routinier Rene Deddens (31). Lediglich Patrick Hyjek (16) verpasste im MSC-Team nach einer technischen Panne eine zweistellige Punkteausbeute.

Überraschend am heißen Finaltag, der nur rund 400 Zuschauer in Olchings Motor-Arena lockte: Die Teamcup-Gesamtsieger aus dem hessischen Diedenbergen blieben über weite Strecken unter ihren Möglichkeiten. Auch, weil für Lukas Wegner der Renn-Nachmittag schon nach einer Stunde beendet war.

Vor der letzten Runde hatte sich der 17-Jährige auf der Zielgeraden einen Fahrfehler geleistet, war mit Höchsttempo 100 in die Bande gekracht und hatte auch den für Berghaupten angetretenen Krzysztof Sadurski zu Fall gebracht. Während der 20-jährige Pole gleich wieder aufstand, wurde Wegner von Sanitätern versorgt und musste im Rettungswagen das Oval verlassen. Nach einem genaueren Check in der Brucker Kreisklinik gab’s bereits bei der Siegerehrung Entwarnung von Diedenbergens Manager Frank Bordihn: „Bis auf Schmerzen in der Schulter und Prellungen ist alles okay.“

Unterdessen entwickelte sich das in der Gesamtwertung abgeschlagene Schlusslicht aus Berghaupten zu einem ernsthaften Anwärter auf den Tagessieg. Am Ende gewann das Olchinger MSC-Team von Manager Stephan Wunderer aber souverän mit 39 Punkten vor der Konkurrenz aus dem Schwarzwald (30), Diedenbergen (26) und Cloppenburg (25).

Nachdem mit dem nachwuchsorientierten Teamcup-Wettbewerb nun die inoffizielle 2. Bundesliga beendet ist, steigt für die Top-Fahrer des MSC Olching am 8. Oktober ebenfalls vor heimischem Publikum noch das Bundesliga-Finale. Auch dort ist der zweite Platz noch in Reichweite.