Germeringer unterliegt in Herzschlagfinale: Benedikt Maurer wird deutscher Vize-Meister im Dreisprung

Von: Ludwig Stuffer

Mit Platz zwei musste sich am Ende Benedikt Maurer in Bremen begnügen. © Ludwig Stuffer

Der neue deutsche Vize-Meister im Dreisprung kommt vom SV Germering: Bei den Titelkämpfen der U16 in Bremen sicherte sich Benedikt Maurer Silber.

Germering – Es ist die Krönung einer ohnehin schon starken Saison. Bereits vor einer Woche wurde er bayerischer U18-Meister im Dreisprung und schaffte einen neuen persönlichen Rekord von 13,80 Metern. Diese Leistung mit den drei „Hop, Step und Jump“ genannten Sprüngen bescherte Maurer den ersten Platz in der aktuellen deutschen Rangliste. Dementsprechend zählte er auch in Bremen zum Favoritenkreis.

Doch die Konkurrenz war wie erwartet stark. In Bremen wartete auf den 15-Jährigen der nationale Ranglisten-Zweite Gian Luca Trotzky (HSG Universität Greifswald), der mit seiner Bestleistung von 13,77 Metern eine stabile Serie mit gleich mehreren gleichwertigen Sprüngen vorweisen konnte. Maurer hatte seine Bestleistung zuvor nur einmal abrufen können.

Nervenkrimi im Finale

Und so wurde das Finale zum Nervenkrimi. Nach drei Versuchen im Vorkampf lag Benedikt Maurer auf dem zweiten Platz hinter seinem Greifswalder Konkurrenten. Im sechsten und letzten Versuch riskierte Maurer dann noch mal alles: Nach seinem 15-Schritte-Anlauf landete er bei 13,54 Metern. Ein Raunen ging über die Tribüne. Maurer hatte sich mit dem Sprung an die Spitze des Feldes gesetzt. Er war schon fast sicherer deutscher Meister – allerdings nur für knapp zwei Minuten. Dann absolvierte Gian Luca Trotzky als letzter Springer der Konkurrenz seinen allerletzten Versuch, landete bei 14,01 Metern – und holte damit Gold.

Und auch wenn damit am Ende nur Silber für den Germeringer heraussprang, war es der bislang größte Erfolg seiner Karriere. Benedikt Maurer selbst freute sich zwar. „Aber ich hätte natürlich sehr gerne Gold gewonnen.“ Sein Trainer und Vater Gerhard Maurer zeigte sich versöhnlicher: „Wir sind zu Hause alle voll zufrieden mit dieser Medaille“. Viel Lob gab es auch von anderen Seiten. Ein Bundestrainer eröffnete dem Germeringer, dass er zum Jahresende ein Mitglied des deutschen Nachwuchsnationalkaders 2 sein wird.

Maurer weiter deutsche Nummer eins

Und es gab noch weitere gute Nachrichten für Benedikt Maurer. In Bremen herrschten beim Siegersprung des deutschen Meisters unzulässige Windverhältnisse von über zwei Metern pro Sekunde – deshalb bleibt der Germeringer nach wie vor die Nummer eins in der nationalen Bestenliste.

Zum Dreisprung war Benedikt Maurer nur zufällig im vergangenen Herbst gekommen. „Im Training haben wir das mal probiert und dann war ich überrascht, dass er sich so gut angestellt hat“, erzählt sein Vater. Spezialisieren wird sich der Nachwuchsathlet aber noch nicht, sondern weiter ein breites Spektrum an Disziplinen absolvieren. So soll heuer noch der Neunkampf mit dem Ziel Deutsche Meisterschaft angegangen werden und nächstes Jahr der Zehnkampf. Damit würde der junge Sportler elf Disziplinen und den Dreisprung praktizieren und „hätte im Gegensatz zu einem Spezialist keine einseitige Belastung“, so sein Vater.

Fokus auf dem Mehrkampf

Im Mehrkampf sind auch schon einige Landestrainer auf den Germeringer aufmerksam geworden. Aktiv ist er bereits in der bayerischen Sprinter- und Hürdentruppe im Olympiastützpunkt München. Beobachtet wird er außerdem von Sprungtrainer Michael Hoffmann und von Mehrkampftrainer Stefan Wimmer.

Für diese Saison stehen noch einige Großereignisse im Terminkalender des 15-Jährigen: Die bayerischen Einzel-Meisterschaften sowie die bayerischen und eventuell noch die deutschen Neunkampf-Meisterschaften. Zudem hofft der Germeringer, dass er im Herbst für die Bayernauswahl beim Länderkampf starten darf. (Ludwig Stuffer)