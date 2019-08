Zwei Piccolo-Amazonen kämpfen um Gold

Boxen im Rahmen der DM-Finals in Berlin

von Peter Loder schließen

„Die Finals“ in Berlin machen am Wochenende vorolympischen Geschmack. In zehn Sportarten werden deutsche Meister gekürt. Im Boxen sind etliche Amazonen des Brucker BC Piccolo dabei.

Berlin/Fürstenfeldbruck - Die Boxwettbewerbe haben bereits am Dienstag begonnen. In acht Gewichtsklassen der Frauen und neun bei den Männern. Im Bayern-Aufgebot stehen drei Piccolo-Frauen. Johanna John hat am Freitag souverän und bei den Punktrichtern einstimmig das Bantamgewicht-Halbfinale (bis 54 Kilo Körpergewicht) gegen Estella Werner (Sachsen-Anhalt) gewonnen und tritt im Finale am Sonntag auf die favorisierte Hessin Monika Schwarz (BC Kostheim).

Dagegen ist Anastasia Radunski im Kampf um Bronze am Freitag gescheitert. In der Klase bis 57 Kilo unterlag sie Ramona Graeff aus Limburg.

Die mehrfache WM- und EM-Teilnehmerin Alina Popp bestreitet ihr Weltergewichts-Halbfinale (bis 69 Kilo) am Samstag gegen Kerstin Vennemeyer aus Bremen.

ARD (am Samstag) und ZDF (am Sonntag) übertragen „Die Finals“ ab 10 Uhr bis zum Abend zeitweise im Live-Einblendungen von allen Sportarten.