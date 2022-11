BLSV Kreisverband: Bewährte Kräfte wiedergewählt

Von: Dieter Metzler

Der neu gewählte BLSV-Vorstand besteht aus (v.l.) Siegfried Broschei, Traude Mandel, Steffen Enzmann, Anneliese Matthes, Karl-Heinz Niebler, Herbert Thoma, Thomas Hörmann, Bärbel Padilla-Ottl und Marko-Immo Halscheidt. © Dieter Metzler

Der Fürstenfeldbrucker Kreisverband des Bayerischen Landessportverbands (BLSV) setzt in schwierigen Zeiten auf Kontinuität.

Fürstenfeldbruck – Bei den Neuwahlen im Rahmen der Kreisversammlung wurde der bisherige Vorstand fast vollzählig im Amt bestätigt. Einzig Georg Stockinger und Sabine Wamser, die nicht mehr kandidierten, schieden aus der bewährten Mannschaft aus.

Steffen Enzmann aus Gröbenzell, seit 2012 Kreisvorsitzender, bleibt auch in den kommenden fünf Jahren an der Spitze. Außerdem gewählt wurden Herbert Thoma zum stellvertretenden Vorsitzenden und Schatzmeister sowie Karl-Heinz Niebler zum weiteren Stellvertreter. Komplettiert wird das Führungsgremium durch Bärbel Padilla-Ottl (Frauenvertreterin), Anneliese Matthes (Referentin für Altensport), Traude Mandel (Referentin für Lehrarbeit und Bildung/Presse- und Öffentlichkeitsarbeit) sowie Siegfried Broschei (Schriftführer). Neu dazu kamen Thomas Hörmann aus Emmering als Referent für Sportabzeichen und Marko-Immo Halscheidt aus Geiselbullach als Referent für Jubiläen und Ehrungen.

Auf sie alle kommt viel Arbeit zu. Erst Corona und jetzt die Energiekrise stellen Sportvereine vor große Probleme. Trotz dieser schwierigen Zeiten dürfe man aber nicht nachlassen, vor allem Kinder für den Sport zu begeistern. Diese Botschaft brachte BLSV-Präsident Jörg Ammon mit. „Wir müssen um jedes Kind kämpfen“, sagte er.

Schwierige Zeiten

Der Präsident des 4,6 Millionen Mitglieder starken Verbandes, erinnerte daran, dass der Sport wegen Corona von einer siebenmonatigen Schließzeit betroffen war. In dieser Zeit seien die Mitgliederzahlen stark gesunken, aber nicht wegen vieler Austritte, sondern wegen fehlender Neueintritte. Vor allem bei den Grundschülern zwischen sechs und acht Jahren habe es einen Rückgang um 25 Prozent gegeben. „Wenn sie in diesem wichtigen Alter nicht zu den Vereinen gehen, bleiben sie den Vereinen auch in der Zukunft fern“, sagte Ammon deutlich.

„Trotz dieser besonderen Herausforderungen hat der Kreisverband in den vergangenen fünf Jahren für die Vereine eine hervorragende Arbeit geleistet“, lobte die stellvertretende Landrätin Martina Drechsler.

Von den sinkenden Mitgliederzahlen hat sich der BLSV inzwischen wieder erholt. Von der Politik forderte Ammon dringend eine Energiepreis-Deckelung sowie die Garantie, dass alle Sportstätten geöffnet bleiben. Er dankte aber auch der Staatsregierung, die in dieser schweren Zeit mit der Verdoppelung der Vereinspauschale die Vereine unterstützt.

Finanzielle Unterstützung für die Vereine ist das eine. Aber ohne ehrenamtliches Engagement geht nichts. Darauf legte SPD-Bundestagsabgeordneter Michael Schrodi in seiner Ansprache den Fokus. „Es war wichtig, dass Sie das Leben in den Vereinen in diesen schweren Zeiten aufrechterhalten haben“, wandte er sich direkt an die Ehrenamtlichen.

Lob an Vereine

Die Kinder- und Jugendarbeit in den Vereinen könne man nicht hoch genug einschätzen, sagte auch Landtagsabgeordneter Martin Runge (Grüne). „Was die Vereine hier leisten, neben dem gesellschaftlichen Zusammenhalt, der Inklusion und Integration, ist klassische Jugendsozialarbeit.“

In ihren Rechenschaftsberichten informierten der Kreis-Vorsitzende und die Kreis-Referenten die Delegierten der Vereine über ihre Arbeit. Enzmann berichtete von vielen Info- und Vereinsabenden, dass sich das eingeführte Patensystem etabliert hat, und dass 15 Baumaßnahmen mit rund 420 000 Euro bezuschusst wurden. Der BLSV-Kreis Bruck war der einzige, der eine Corona-Beauftragte einsetzte. (Dieter Metzler)