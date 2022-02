Daheim vor dem Fernseher statt im Olympia-Eiskanal: „Ich freue mich für meine Teamkollegen“

Von: Peter Loder

Daheim vor dem Fernseher statt in Peking. Der Puchheimer verfolgt die Wettkämpfe mit einem weinenden Auge – obwohl er sich für die Sportlerkollegen freut. © Peter Weber

Weit entfernt in Puchheim statt hautnah dabei im Olympia-Bob erlebte Lukas Frytz das Finale der Spiele in Peking.

Puchheim – Bis vor wenigen Wochen war er selbst noch ein heißer Kandidat, um seinen Bobpiloten Christoph Hafer (Bad Feilnbach) in die Medaillenränge zu schieben. Doch unmittelbar vor seinem 27. Geburtstag kam die Absage von Bundestrainer René Spieß. Deshalb saß Frytz mit einem weinenden Auge vorm Fernseher, als statt ihm sein Teamkollege Matthias Sommer die Bronzemedaille in Empfang nahm.

„Es war schon ein bisschen bitter, einfach nur zuzusehen statt dabei zu sein“

Der Bochumer saß im Zweierbob hinter Hafer, als der deutsche Dreifach-Triumph – Gold für Francesco Friedrich (Pirna), Silber für Johannes Lochner (Berchtesgaden) – perfekt gemacht wurde. Während er das Zweierbob-Rennen noch im Kreis seiner Trainingsfreunde auf der Großbildleinwand in der Sportschule FFB-Puch verfolgte, saß Lukas Frytz am Sonntag bei der Viererbob-Entscheidung im heimischen Fernsehsessel in Puchheim.

Erneut jubelte er zwar über den Doppelsieg von Friedrich und Lochner, doch „sein“ Bob mit Christoph Hafner landete diesmal hinter dem Kanadier Justin Kripps nur auf Rang vier. „Es war schon ein bisschen bitter, einfach nur zuzusehen statt dabei zu sein“, gestand Frytz, fügte aber gleich mit einem lachenden Auge hinzu: „Ich freue mich für meine Teamkollegen.“

Auch ein Allinger war auf dem Weg zu Olympia

Bis vor zwei Jahren war auch der Allinger Denis Pihale auf dem Sprung zu Olympia. Gemeinsam mit Frytz und Florian Bauer, der jetzt in Peking seinen Zweierbob-Piloten Johannes Lochner zur Silbermedaille schob, gehörte der 28-Jährige damals zu den größten Talenten des Bundestrainers. Alle drei kommen von der Leichtathletik und starten für den BC Ohlstadt, einer Hochburg der deutschen Bobsport-Szene.

Pihales Handicap: Er war kein Anschieber, sondern hatte sich ausschließlich auf die Piloten-Karriere im eigenen Bob konzentriert. Am Ende fehlte ihm das Team dahinter. Mit dem Leistungssport hat Pihale mittlerweile abgeschlossen und ist nach Inning am Ammersee gezogen. Er hält aber noch immer engen Kontakt zu seinen Sportfreunden. Beruflich geht es dafür rasant weiter: Pihale ist Geschäftsführer in der von seinem Vater gegründeten Babybett-Firma. (Peter Loder)