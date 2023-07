Bowling: Emmeringer wird zwei Mal Dritter bei den Deutschen Meisterschaften

Von: Dieter Metzler

Glücklich mit der Bronze-Medaille war der Emmeringer Michael Eisenmann-Seybold. © Privat

Mit Bronzemedaillen im Einzel und im Doppel kehrte Michael Eisenmann-Seybold von den Deutschen Bowling-Meisterschaften aus Ludwigshafen zurück.

Emmering – „Es fehlte zwar die ganz große Krönung“, meinte Eisenmann-Seybold. „Aber letztlich bin ich doch zufrieden. Eine ganze Woche zu performen und mit zwei Medaillen nach Hause zu kommen, ist bei der großen Konkurrenz nicht selbstverständlich.“ Im Mixed-Wettbewerb mit seiner Partnerin Eva Linder habe man einfach nicht zum gewohnten Spiel gefunden. „Wir waren zwar stets in Schlagdistanz zu den Top sechs, was den Finaleinzug bedeutet hätte, aber am Ende mussten wir uns mit dem 14. Rang zufrieden geben“, berichtet Eisenmann-Seybold. Es sei noch viel Luft nach oben vorhanden.

Bereits in der ersten Vorrunde des Doppelwettbewerbs zeigten Michael Eisenmann-Seybold und Tobias Börding, dass sie um einen Medaillenrang mitspielen werden. „Wir waren vom Start weg sehr dominant und nach den ersten sechs Spielen auf Platz eins“, berichtet der Emmeringer. Im zweiten Verlauf rutschten sie aber auf den zweiten Platz ab – denkbar knapp mit nur einem Holz weniger. „Das war nicht weiter schlimm“, erzählte Eisenmann-Seybold, zumal sich die beiden Erstplatzierten direkt fürs Halbfinale qualifizierten. Im Halbfinale unterlagen die beiden Bayern den späteren Deutschen Meistern aus Brandenburg. „Die Enttäuschung war natürlich im ersten Moment da, aber letztlich ist eine Medaille bei Deutschen Meisterschaften doch immer etwas Besonderes.“

Knappes Aus im Einzel-Halbfinale

Der letzte Wettbewerb bei der Deutschen Meisterschaft war die Einzelkonkurrenz. In dem großen Teilnehmerfeld spielte sich Eisenmann-Seybold erneut weit nach vorne. Mit dem zweiten Platz nach der Zwischenrunde war der Emmeringer direkt für das Halbfinale qualifiziert und hatte damit schon eine Medaille sicher. Im Halbfinale musste der bayerische Vertreter gegen Dennis Grünheid aus Brandenburg antreten. Das erste Spiel ging mit 219:183 klar an Eisenmann-Seybold. Das zweite Spiel mit 201:208 knapp an seinen Gegner. Im entscheidenden dritten Spiel legte der Emmeringer noch einmal 230 hin, was sein Gegner aber mit 242 konterte – das war’s.

„Klar ist man enttäuscht“, so Eisenmann-Seybold. „Wenn man so weit gekommen ist, möchte man auch gewinnen.“ Aber auch hier sei eine Medaille bei den Deutschen Meisterschaften ein toller Erfolg. „Und ich werde hart dafür arbeiten, dass ich wieder eine solche Möglichkeit bekomme.“ Die will er dann zum Titelgewinn nutzen. (Dieter Metzler)