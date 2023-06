Bowling: Bayerns Bester kommt aus Emmering

Von: Dieter Metzler

Auf die richtige Technik kommt es beim Bowling an. Der Emmeringer beherrscht sie perfekt. © Privat

Michael Eisenmann-Seybold gewinnt bei den bayerischen Bowling-Meisterschaften den Einzel-Titel und dazu noch Silber in Doppel und Mixed.

Emmering – Seit dem zehnten Lebensjahr hat sich Michael Eisenmann-Seybold aus Emmering dem Bowling-Sport verschrieben. „Es macht mir einfach Spaß gegen die besten Spieler Deutschlands anzutreten und mich mit ihnen zu messen“, erzählt der heute 31-jährige Projektmanager, der sich unlängst bei den bayerischen Einzelmeisterschaften den Titel holte. Im Doppel und Mixed reichte es nicht ganz. Mit dem Brucker Tobias Börding und der Münchnerin Eva Lindner gewann er jeweils die Vize-Meisterschaft.

80 Teilnehmer gingen auf der Münchner Anlage von Isar-Bowling Anfang Mai beim Einzelwettbewerb an den Start. Jeder Teilnehmer musste dabei zwölf Spiele im Vor- und Zwischenlauf absolvieren. Mit 2547 Pins – im Schnitt 212,25 Pins – qualifizierte sich Eisenmann-Seybold als Vierter. Die Top 48 bestritten das Finale im Eliminator-Modus. Der Cut für den Einzug ins Finale lag bei 2176 Pins – ein Schnitt von 181,33 Pins.

Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel

Die auf Platz eins bis vier Platzierten hatten in den Finalrunden eins und zwei spielfrei und stiegen erst in Finalrunde drei wieder ein. In diesem Durchgang gab es noch vier Gruppen mit je vier Spielern. Die besten zwei aus jeder Gruppe qualifizierten sich wiederum für die nächste Runde, bis schließlich zwei übrig blieben. Eisenmann-Seybold (500 Pins nach zwei Spielen) und Oliver Völlmerk aus Hallstadt (409 Pins) spielten in zwei Spielen um den Meistertitel. Beide zeigten auch im dritten Spiel eine tolle Leistung (Michael Eisenmann-Seybold 249 Pins und Oliver Völlmerk 268 Pins). Im vierten und letzten Spiel ließ Eisenmann-Seybold mit 185 Pins zwar etwas nach, aber Oliver Völlmerk konnte ihn trotz 237 Pins nicht mehr einholen. Michael Eisenmann-Seybold wurde mit 934 Pins (Schnitt 233,50 Pins) Bayerischer Meister.

Sein Vater habe ihn von frühester Kindheit an zum Bowling mitgenommen, erzählt Michael Eisenmann-Seybold. Als er zehn war, ist er in München in den Verein Isar-Bowling eingetreten. Nur aus Spaß spielt Eisenmann-Seybold allerdings schon lange nicht mehr. Um sich auf dem Niveau im deutschen Bowlingsport behaupten zu können, muss man eisern trainieren. Der Emmeringer spielt für den Bundesligisten BK München und trainiert drei- bis viermal die Woche auf der Anlage „5005-Bowling“ im Olchinger Gewerbegebiet. „Dort bestreiten wir auch unsere Bundesliga-Heimspiele“, erzählt Eisenmann-Seybold.

Jetzt geht‘s zu den deutschen Meisterschaften

Die zweigeteilte Bundesliga Nord und Süd besteht aus jeweils sechs Mannschaften, wo am Ende der Saison dann die jeweils ersten beiden den deutschen Meister ausspielen. „Im vergangenen Jahr wurden wir deutscher Vizemeister und heuer sind wir im Halbfinale gegen Chemie Premnitz/Brandenburg ausgeschieden, die sich dann den Titel holten.“

Einmal im Jahr findet auch ein so genannter Ländervergleichs-Wettkampf der 16 Bundesländer statt. Hier habe er mit dem Verein bereits zweimal Silber und zweimal Bronze geholt. Die vielen Münchner Stadtmeisterschaften, die Eisenmann-Seybold in allen drei Kategorien (Einzel, Doppel, Mixed) gewonnen hat, würde den Rahmen fast sprengen. Und vielleicht kommt noch etwas zur Titelsammlung hinzu. Ende Juni geht es für den Emmeringer zu den Deutschen Meisterschaften in Ludwigshafen. (Dieter Metzler)