BC Piccolo: Jubiläumsausgabe von Brucker Traditionsturnier

Von: Thomas Benedikt

Teilen

Duell der Landkreis-Nachbarn: und Brucks Mamadou Barry (r.) und Dachaus Robin Hashemi. © BC Piccolo

Bereits zum 50. Mal veranstaltet der Fürstenfeldbrucker BC Piccolo ein Integrations-Medaillenturnier in der Jahnhalle. Viele Talente steigen in den Ring.

Fürstenfeldbruck – Boxfans kommen am Samstag voll auf ihre Kosten. Zum Abschluss seiner Saison präsentiert der BC Piccolo seinen Fans am ab 12 Uhr in der Brucker Jahnhalle ein weiteres Integrations-Medaillenturnier. Es handelt sich dabei um die 50. Auflage dieser beliebten Turnierform, die Präsident Manfred Kaltenhäuser im Jahr 1998 mit seinem Team eingeführt hatte.

15 Clubs aus Bayern haben diesmal ihre Teilnahme zugesagt. Für internationales Flair sorgen die Austriaboxer vom BC Innsbruck und der Boxunion Heros Graz. Bereits im Vorfeld wurden über 20 gleichwertige Paarungen in allen Alters- und Gewichtsklassen zusammengestellt. Diese müssen am Samstag nur noch von der Ringärztin und der Wiegekommission freigegeben werden. Dann heißt es um 12 Uhr „Ring Frei“ für rund ein Dutzend Jugendkämpfe, bevor dann gegen 15 Uhr die Kategorien der Frauen und Männer an der Reihe sind.

Fast alle Akteure mit Migrationshintergrund

Die meisten Kämpfe beim Brucker Traditionsturnier sind dem Nachwuchs vorbehalten, der sich für die Meisterschaften im Frühjahr 2023 qualifizieren möchte. Auffällig in der Programmkarte ist, dass fast alle Akteure einen Migrationshintergrund vorweisen. Dies ist auch beim gastgebenden BC Piccolo so, der auch wieder mit einem großen Aufgebot an den Start geht.

Im Jugendbereich kommen die Brucker Talente Emir Kececi, Koray Budak, Faton Kuci, Albert Ghazariyan und Ramzi Salifou zum Einsatz. Gloria Lebo und Hannah Emken wollen bei den Damen ihr Können unter Beweis stellen. Bei den Männern gehen Edis Ibraimovski, Ivan Marjanovic, Alajdin Emini und die Lokalmatadore Samuel Böck und Bayerns Vizemeister Mamadou Barry über die Waage. Die Fans dürfen sich also wieder auf ein stimmungsvolles Fünfstundenprogramm freuen, in welchem sicher wieder etliche neue Talente zu entdecken sein werden. (Thomas Benedikt)