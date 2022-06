Im Olchinger Festzelt: Der BC Piccolo gibt gegen Weißenburg eine klare Führung aus der Hand

Von: Thomas Benedikt

Einen harten Fight lieferten sich (v.l.) David Kristo und Harris Habibovic. © BC Piccolo

Nach drei Jahren Pause boxten die Kämpfer des BC Piccolo erstmals wieder im Olchinger Festzelt - mit dem besseren Ende für den Gegner aus Weißenburg.

Olching/Fürstenfeldbruck – Vor genau drei Jahren fand im Olchinger Festzelt der letzte Vergleichskampf des BC Piccolo statt. Als am Sonntagvormittag die Brucker Boxer gegen das Mittelfrankenteam vom BC Weißenburg ihr Comeback feierten, war dann fast alles wie früher. Rund 600 Fans hatten sich um den Boxring versammelt und sorgten für eine großartige Stimmung. In den 14 Einzelkämpfen trafen meist gleichwertige Gegner aufeinander, die für ihren Kampfgeist mit viel Applaus bedacht wurden. Nur zwei Begegnungen endeten vorzeitig. Einziger Wermutstropfen für den BC Piccolo: zum Schluss lagen die Gäste mit 17:11 vorne.

Brucker entscheiden die ersten Kämpfe größtenteils für sich

Zunächst lief für die Brucker alles nach Plan. Im Halbmittelgewicht der Junioren setzte sich Koray Budak gegen Malik Becic nach Punkten durch. Im U19-Mittelgewicht konnten die Gäste durch Moritz Gießwein ausgleichen, bevor dann die Brucker mit einem Sieg von Albert Gazaryan über Omid Nasrollah wieder die Führung übernahmen. Im einzigen Frauenkampf behauptete sich die schlagstarke Chantal Bartels gegen die technisch versierte Christina Dörfler. Als dann im U19-Cruisergewicht Alain Streicher den Weißenburger Mate Marunovic in Schach halten konnte, stand es bereits 8:2 für das Brucker Team.

Nachdem Abdulkafi Habbouch im U19-Halbschwergewicht den Sieg gegen Alessio Ciluotto nur knapp verpasste, folgten acht Fights in der Männerklasse. Nach zwei ausgeglichenen Runden war es Robin Hashemi, der im letzten Durchgang mit einem saftigen rechten Haken das Kinn von Darius Ehrmann traf. Der Weißenburger Halbmittelgewichtler wurde stehend bis „acht“ angezählt hielt aber bis zum Schlussgong gut mit. Der Lohn für ihn war ein schmeichelhaftes Unentschieden. In der gleichen Gewichtsklasse kam es zum Duell zwischen Filipp Lang und Justin Lang, das der bessere Stilist Filipp Lang für sich entscheiden konnte. So stand es 11:5 für die Brucker.

Weißenburg legt eine beeindruckende Aufholjagd hin

Doch dann starteten die Gäste ihre Aufholjagd. Die beiden 115-Kilogramm-Kolosse David Kristo und Harris Habibovic legten ein Tempo vor, das die Fans im brütend heißen Festzelt begeisterte. Kristo traf genauer, der Mittelfranke dafür etwas mehr. Doch dessen viele Innenhände blieben ebenso unbestraft wie sein ständiges Festhalten. Deshalb durfte sich Habibovic über einen knappen Punktsieg freuen. Max Pöschl lieferte im Halbmittelgewicht gegen Kiena Khalaf einen Fight auf Augenhöhe, konnte jedoch den Punktsieg des Gastes nicht gefährden.

Im Halbschwergewicht zwischen Kevin Mildeji und Denis Calinhou mussten zunächst beide Boxer angezählt werden. Im dritten Durchgang gewann der Gast dann nach einem harten Treffer. Der Brucker Alajdin Emini und sein Coach Birkan Eksen waren fassungslos, als der Weißenburger Mittelgewichtler Jonas Graf zum Punktsieger erklärt wurde. Auch Halbschwergewichtler Omar Hawal fühlte sich gegen Emil Pawlowski um den Sieg gebracht. Als dann noch Lokalmatador Mamadou Barry dem Frankenmeister Kris Bushi knapp unterlag, hatten die Gäste das Match deutlich für sich entschieden. Möglichkeit zur Revanche haben die Brucker am 17. Juli im Festzelt Treuchtlingen. (Thomas Benedikt)