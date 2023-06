Boxen: Punktrichter-Entscheidungen sorgen für Frust und Ärger wegen - Manzau verteidigt EM-Titel

Von: Peter Loder

Teilen

Da herrschte noch gute Laune bei allen Beteiligten (v.l.): Ringrichter Arno Pokrandt, Peter Frohn-Lux, Michael Manzau sowie seine als Betreuer fungierenden Söhne Tom und Marco. © Leonhard Huber

Seine erste Titelverteidigung als Schwergewichts-Europameister hat Olchings Box-Senior Michael Manzau (55) im Rekordtempo zu Ende gebracht.

Landkreis – Doch für zwei Schützlinge aus seinem Geiselbullacher Kampfsportstudio endete die „Nacht der Champions“ vor heimischer Kulisse mit über 300 Zuschauern mit höchst umstrittenen Kampfgericht-Urteilen.

Manzau hatte schon in der zweiten Runde und nach insgesamt nur 125 Sekunden (eigentlich waren fünf Runden mit jeweils zwei Minuten angesetzt) seinen Herausforderer auf die Bretter geschickt. Doch der aus Pulheim bei Köln angereiste Schwergewichtler Peter Frohn-Lux war schon im Vorfeld als kein echter Härtetest gehandelt worden. Zumal der Rheinländer fünf Jahre älter als der Olchinger Lokalmatador ist und mit dem Boxen erst vor 18 Monaten begonnen hat.

Eigentlich sollte ein anderer Gegner ran

Ursprünglich war von der internationalen World Boxing Foundation (WBF) ein Australier für Manzaus erste Titelverteidigung vorgesehen gewesen. Die Absage wurde offiziell als „krankheitsbedingt“ erklärt, tatsächlich schuld waren aber wohl eher die hohen Anreisekosten. Der Kölner Notnagel sprang gern in die Bresche: „Für mich war es eine Ehre, überhaupt als Herausforderer antreten zu dürfen“, sagte Frohn-Lux nach seinem Blitz-Aus. Er war schon in der ersten Runde von einem prominenten Referee angezählt worden: Der ebenfalls aus Köln stammende Arno Pokrandt ist eine deutsche Ringrichter-Legende, steht seit 1968 weltweit zwischen den Seilen und hat mit seinen drei in Olching absolvierten EM-Auftritten nun 1175 Profi-Einsätze auf dem Konto.

Für Manzau geht die EM-Reise nun weiter. Wann die nächste Titelverteidigung ansteht, ist allerdings noch unklar. Der 55-Jährige hatte 2019 eine tödliche Speisenröhrenkrebs-Diagnose erhalten, kämpfte sich dann aber nach einer erfolgreichen Operation in Rosenheim zurück ins Leben. Die beiden dort tätigen Ärzte Dr. Kai Nowak und Dr. Katja Ott saßen nun am Ring, als der Champion sich feiern ließ.

Spielte Pokrandt bei Manzaus Triumph noch eine maßgebliche Rolle, als er das einseitige Duell vorzeitig abbrach, verärgerte das dreiköpfige Punktrichtergespann bei zwei weiteren EM-Kämpfen nicht nur das Publikum, sondern auch die aus dem Manzau-Lager kommenden Kämpfer.

Ex-Fußballer unterliegt WBF-Box-Funtionär

Wie etwa den ehemaligen Gilchinger Fußballer Marco Basciano, der nun als 45-Jähriger beim Seniorenboxen eine neue Herausforderung sucht, doch bei seinem EM-Debüt im Cruisergewicht mit Toby Mihalik nicht nur den Titelverteidiger aus Amberg, sondern gleichzeitig auch einen der europäischen Chef-Organisatoren des WBF als Gegner bekam. Der 53-jährige Routinier aus der Oberpfalz setzte sich nach einem furiosen Kampfverlauf prompt als hauchdünner Punktsieger durch und verärgerte damit nicht nur Basciano, der laut schimpfend und fluchend den Box-Ring verließ.

Stocksauer war auch Manzaus Superschwergewichts-Brocken Piotr Cwik. Der in Germering lebende Pole hatte seinen vor einem Jahr eroberten EM-Gürtel bereits einmal verteidigt und traf nun auf den ebenfalls aus Mihaliks Amberger Box-Stall kommenden Andreas Neustein. Der gebürtige Kasache – mehr als einen Kopf größer und damit auch mit deutlichen Reichweiten-Vorteilen ausgestattet – wurde von den Punktrichtern nach fünf vollen Runden zum Punktsieger erklärt.

Germeringer sprichtnach Kampf von Betrug

„Bubu“, wie der polnische Kugelblitz aus Germering von seinen Fans genannt wird, konnte die Entscheidung nicht verstehen, hängte die an den Verlierer ausgehändigte Trost-Medaille sofort seinem Betreuer Tom Manzau um den Hals und ließ hinterher seiner Wut in den sozialen Medien freien Lauf: „Ich wurde betrogen, habe mehr Schläge gemacht und das Tempo festgelegt. Schämt euch“, schrieb er an die Adresse der WBF und dessen Repräsentanten Toby Mihalik.

Grund zum Jubeln hatte dagegen ein weiterer Schützling aus dem Manzau-Boxstall: Herrmann Böhnke aus Mammendorf wurde neuer deutscher Meister. Der 31-jährige ehemalige Thai-Boxer hatte nach einem spektakulären Duell über die volle Fünf-Runden-Distanz mit insgesamt 15 Minuten den Amberger Lasse Unglaub nach Punkten besiegt. (Peter Loder)