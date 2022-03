Geschwächte Piccolo-Truppe verteidigt in Rosenheim den Wanderpokal

Von: Thomas Benedikt

Konnte stolz auf ihre Schüler sein: Trainerin Katinka Semrau mit den Oberbayerischen Meistern (v.l.) Halil Sirtkaya, Mamadou Barry und Koray Budak . © BC Piccolo

Die Boxer aus Fürstenfeldbruck haben sechs Meistertitel bei den Oberbayerischen Meisterschaften holen. Auch ein Puchheimer feiert seine Gold-Premiere.

Fürstenfeldbruck – Am Wochenende wurden in Rosenheim in 24 Alters- und Gewichtsklassen die neuen Oberbayerischen Meister ermittelt. Da mehrere Leistungsträger fehlten, hatte man beim BC Piccolo die erfolgreiche Verteidigung des Wanderpokals von vorne herein eigentlich abgeschrieben. Doch das Wettrennen der 17 Klubs um die begehrte Trophäe blieb bis zum Schluss offen. Und am Ende setzten sich die Brucker Boxer mit sechs neuen Meistern doch wieder knapp gegen den TSV 1860 München durch.

Die Meisterschaft im Junioren-Halbmittelgewicht gewann Koray Budak mit 4:1 Richterstimmen gegen Senad Fariz (BC Ingolstadt). Die Deutsche U15-Meisterin Lana Paljusic dominierte im Bantamgewicht von Beginn an gegen Leonie Dunst (SV Günding) und gewann durch Abbruch in der zweiten Runde. Paljusic bereitet sich nun mit weiteren Jugendlichen des BC Piccolo auf die Bayerische Meisterschaft am 9. und 10. April in Eichstätt vor.

Weltergewicht: Entscheidung in der zweiten Runde

Im Weltergewicht A der Männer hatte sich der von Trainerin Katinka Semrau gut vorbereitete Mamadou Barry recht schnell auf den aggressiv boxenden Rosenheimer Lokalmatador Hamid Haidari eingestellt. In der zweiten Runde traf der Brucker mit harten Kombinationen, die Wirkung erzielten und zum Abbruch durch den Ringrichter führten. Meister im Weltergewicht B wurde Halil Sirtkaya, der sich mit Darman Kejo (BC Ingolstadt) eine schlagreiches Gefecht lieferte und mit einem 4:1-Punktsieg belohnt wurde.

Die spannende Begegnung im Leichtgewicht der Damen zwischen der Bruckerin Chantal Bartels und Dilan Cakirbey (TSV 1860 München) war ganz nach dem Geschmack der Zuschauer. Die Löwenboxerin hatte nur in der ersten Runde knappe Vorteile. Dann hielt sich Bartels an die Order ihres Coach Mario Stanislaw, erhöhte das Tempo und traf genauer und härter. Das überzeugte am Ende auch die Jury, die sich mit 4:1 für die Piccoloboxerin entschied.

Patrick Ogbebor gewinnt nach Punkten im Halbschwergewicht

Zu den Höhepunkten von Rosenheim zählte der Kampf im Halbschwergewicht zwischen dem 20-jährigen Brucker Patrick Ogbebor und Moritz Bäuerle (Boxwerk München). Ogbebor zwang mit seiner Power den Gegner zum Rückzug. Ogbebors Punktsieg erfolgte einstimmig. „Patrick ist ein Riesentalent, er kann noch weit kommen“, sagt sein Trainer Pavlica Steko.

Aber auch der FC Puchheim hatte Grund zur Freude. Der 15-jährige Louis Dichtl gewann im U15-Weltergewicht gegen Rion Shabani (Edelweiß Geretsried) durch Disqualifikation in der dritten Runde und durfte seine erste Goldmedaille in Empfang nehmen. (Thomas Benedikt)