Enormer Wille und ein Ziegelmauer-Schädel: Zwei Europameister-Titel gehen nach Olching

Von: Peter Loder

Schlagkräftiges Duo: Michael Manzau (l.) und sein Sparringspartner Piotr Cwik. © Privat

Michael Manzau und Piotr Cwik haben kehren als Titelträger von den WBF European Amateur Masters in Amberg zurück.

Olching – Mit 53 Jahren und einer nach harter Chemotherapie erfolgreich bekämpften Krebserkrankung hat er sein Vorhaben tatsächlich in die Tat umgesetzt: Michael Manzau ist neuer Box-Europameister im Schwergewicht der World Boxing Federation (WBF). Besonders imposant: Der Olchinger, der in Geiselbullach ein eigenes Fitnessstudio betreibt, stand zuletzt vor einem Vierteljahrhundert im Ring. Ebenfalls Europameister wurde im Superschwergewicht sein in Germering wohnender Teamkollege Piotr Cwik (42).

Die WBF European Amateur Masters – also die Seniorenmeisterschaften – fanden erstmals in Deutschland statt. Auch die Meistergürtel wurden in Amberg, wo insgesamt 25 Kämpfe ausgetragen wurden, zum ersten Mal vergeben.

Nach 25 Jahren gleich als Europameister zurückgemeldet

Manzau musste bei seinem Duell mit dem drei Jahre jüngeren Berliner Georg Siebelds über die ganze Distanz mit fünf Runden von jeweils zwei Minuten. „Es war ein hartes Stück Arbeit, weil nach 25 Jahren ohne Kampf einfach die Routine fehlte“, gestand der frisch gebackene Champion. „Aber Michi kann beißen, er hat einen enormen Willen“, erklärte seine Ehefrau Franziska Sirtl. „Er kann seine Arme auch über zwölf Runden oben halten und immer austeilen.“

Trotzdem hatte sich ihr Gatte den Schwergewichts-Job „etwas leichter“ vorgestellt. Am Ende triumphierte er trotzdem, nachdem ihm die Kampfrichter einen 49:46-Punktsieg zugesprochen hatten. Manzau muss seinen Titel nun noch einmal verteidigen, um im kommenden Jahr bei der Weltmeisterschaft in Los Angeles den größten Schritt in seiner Spätzünder-Karriere machen zu können.

Cwik tritt sonst zu Bare-Knuckle-Fights an

Das gleiche Ziel hat in der Superschwergewichtsklasse auch Piotr Cwik. Der 130 Kilogramm schwere Pole ist im Geiselbullacher Trainingscamp der Sparringspartner von Manzau. Eigentlich ist der 42-Jährige in seinem Heimatland und in England ein Spezialist für Boxkämpfe ohne Handschuhe, so genannte Bare-Knuckle-Figths. „Boxen mit Handschuhen ist für mich eher wie streicheln und massieren“, sagt der Wahl-Germeringer. Sein Gegner in Amberg war gut eineinhalb Köpfe größer und hatte wegen seiner längeren Arme auch eine wesentlich größere Reichweite. Trotzdem zog der Eichstätter Andreas Neustein gegen Cwik den kürzeren. Manzau weiß aus eigener Trainingserfahrung auch warum: „Piotrs Schädel ist wie eine Ziegelmauer.“

Ebenfalls am Start in Amberg waren im Rahmenprogramm zwei weitere Boxer aus dem Geiselbullacher Manzau-Studio. Bei den Newcomern gewann der 16-jährige Julian Kirchenbauer im Weltergewicht gleich seinen ersten Kampf in der noch jungen Karriere deutlich nach Punkten. Auch Andreas Breitling freute sich über eine erfolgreiche Premiere, nachdem er zuvor in der Kickbox-Szene aktiv war. Der 35-jährige Schwergewichtler gewann ebenfalls nach Punkten. Eigentlich wäre mit Herrmann Böhnke noch ein weiterer Manzau-Schützling am Start gewesen, doch sein Kampf wurde verletzungsbedingt abgesagt. (Peter Loder)