Boxen: Erfolgreich in ganz Europa - Kämpfer des BC Piccolo sind schon früh in Form

Von: Thomas Benedikt

Teilen

Die Vorbereitung auf das Meisterschafts- und Festzeltprogramm läuft beim BC Piccolo auf Hochtouren. © BC Piccolo

Von Aichach über Landshut, Würzburg, Schwerin bis nach Schweden reichten die Auftritte der Boxer des BC Piccolo im ersten Quartal des Jahres.

Fürstenfeldbruck – Dabei wurden einige respektable Ergebnisse erzielt. Bei der Südbayerischen Jugendmeisterschaft in Aichach erkämpfte Albert Ghazarian den Titel im Halbmittelgewicht. Bronze gab es für Koray Budak (Leichtgewicht) und Emir Kececi (Halbwelter). Bei den gesamtbayerischen Titelkämpfen in Würzburg wurde Elisabeth Schempp Vizemeisterin im Bantamgewicht. Emir Kececi und Albert Ghazarian landeten jeweils auf Platz drei.

Chantal Bartels kämpft für das deutsche Team

Beim „Gerhard-Winnerl-Memorial“ zu Ehren des verstorbenen BABV-Jugendwarts, konnte Karol Tomczyk einen Punktsieg über den Kaufbeurer Tugaew einfahren. Kurzfristig in das deutsche Nationalteam berufen wurde die Oberbayerische Meisterin Chantal Bartels. Beim Ländervergleichskampf gegen England (Endergebnis 4:18) in Schwerin unterlag sie jedoch der englischen Vizemeisterin Vivien Parsons vom Afewee Boxing-Club Brixton London.

Trotz Niederlagen hat sich der Flug nach Göteborg zum „Golden Girls-Cup“ in Boras für Samantha Kellner (Leichtgewicht) und Isabell Schröder (Halbwelter) gelohnt. Samantha Kellner unterlagerst im Halbfinale ihrer Kategorie gegen Joelle Jongerius (Boxingclub Leiden, Holland) knapp nach Punkten. Und auch Isabell Schröder gab sich nur gegen die spätere Turniersiegerin Camille Pegole (Ring14 Paris) nach hartem Widerstand geschlagen.

Leistungsträger kehren nach Corona-Pause zurück

Und für den BC Piccolo geht es mit großem Programm weiter. Über 50 Aktive bestanden die Jahresuntersuchung und stehen in den Startlöchern für kommende Aufgaben. Darunter sind auch wieder etliche Leistungsträger, die in der Coronazeit pausiert haben. Panos Loules, Marvin Glonner, Maximilian Drummer, David Kristo und auch die EM-Dritte von 2021 Ana Budimir Bekan wollen bereits bei der Oberbayerischen Meisterschaft starten. Diese wird am 22. und 23. April vom BC Piccolo in der Brucker Jahnhalle ausgerichtet.

Am Samstag, 6. Mai heißt es dann von 11 bis 15 Uhr nebenan im bereits installierten Festzelt „Ring Frei“ zum Challenge-Cup Boxturnier, bei dem auch etliche Restfinale der „Oberbayerischen“ ausgetragen werden. Schließlich dürfen sich die Boxfans auch den Sonntag, 4. Juni notieren. Im Olchinger Festzelt empfängt der BC Piccolo den Boxclub Innsbruck zu einem Vergleichskampf. (Thomas Benedikt)