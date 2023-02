Leichtathletik: Landkreis-Starter brillieren bei bayerischen Hallenmeisterschaften

Von: Ludwig Stuffer

Im Dreisprung war der Germeringer Benedikt Maurer (Foto oben) einmal mehr eine Klasse für sich. Doch der 16-Jährige war nicht nur in seiner Spezialdisziplin erfolgreich. Auch im Weitsprung und über 60 Meter Hürden sammelte er Medaillen. © Ludwig Stuffer

Ganze elf Medaillen haben die Leichtathleten aus dem Landkreis von den bayerischen Hallen- und Winterwurfmeisterschaften in München mitgebracht.

Landkreis – Der neue bayerische Meister im Stabhochsprung der U18-Junioren kommt vom TV Emmering. Mario Mönninger schnappte sich den Titel mit 4,40 Metern. Es war wohl der spannendste Wettbewerb der Titelkämpfe. Mönningers ärgste Medaillenverfolger hatten ebenfalls exakt 4,40 Meter zu Buche stehen hatten. Die Trumpfkarte des Emmeringers war seine durchweg stabilen Leistungen – er hatte die wenigsten Fehlversuche. Silber ging an die letztjährige deutsche Ranglisten-Nummer-Eins der U15-Junioren, Michael Schwarz (TSV Wasserburg). Bronze holte der frischgebackene süddeutsche Meister Jakob Zimmer vom SV Germering.

SV Germering ist erfolgreichster Verein

Zimmer trug damit seinen Teil dazu bei, dass der SV Germering diesmal der erfolgreichste Landkreis-Verein war. Zu seinem Stabhochsprung-Bronze kamen viele weitere Top-Platzierungen von SVG-Athleten. Der 16-jährige Benedikt Maurer war noch dazu der erfolgreichste Landkreis-Athlet und erntete einen kompletten Medaillensatz bei den U18-Junioren.

Bayerischer Meister wurde der Germeringer in seiner Spezialdisziplin: Im Dreisprung gewann Maurer souverän Gold mit 13,70 Metern und lag am Ende deutlich vor Raphael Stewart (TuS Pfarrkirchen) mit 11,97 Metern. Mit seiner Leistung knackte der 16-Jährige zugleich die Norm für die deutsche Meisterschaft der U20-Junioren. Weil es in der U18 dazu keine Titelkämpfe gibt, könnte Maurer nun bei den älteren Junioren an den Start gehen. „Wir wollen einen Start vielleicht ins Auge fassen und sind zumindest nun dafür gemeldet“, verriet sein Vater und Trainer Gerhard Maurer. Mit seiner neuen Saisonbestmarke ist der Germeringer nun auch die Nummer zwei der deutschen U18-Rangliste.

Auch im Weitsprung war der 16-Jährige in der bislang besten Form seiner Karriere. Im sechsten und letzten Versuch landete er im Finale bei 6,75 Metern und steigerte seinen persönlichen Rekord um ganze zwölf Zentimeter. Damit wurde er bayerischer Vize-Meister und kletterte in der deutschen Bestenliste auf den sechsten Rang. Nicht zu schlagen war diesmal Fabius Schmitt (LG Forchheim) mit der neuen deutschen Jahresbestleistung von 7,15 Metern.

Bestzeit reicht nicht gegen Spezialisten

Über 60 Meter Hürden lief es ebenfalls prächtig für Benedikt Maurer: Seine persönliche Bestzeit schraubte er um 19 Hundertstelsekunden nach unten auf 8,62 Sekunden. Dieses Resultat wurde mit Bronze belohnt. Gegen die absoluten Spezialisten der Disziplin wie Sieger Jonatan Toldy (LG Sempt) mit 8,00 Sekunden hatte der Germeringer aber keine Chance. Für den SVG gab es außerdem noch zwei vierte Plätze. Laura Meier verpasste im 1500-Meter-Lauf der U20-Juniorinnen mit 5:38,92 Minuten nur knapp das Podest. Und Jakob Zimmer fehlten mit 6,60 Metern im Weitsprung-Finale der U18-Junioren sechs Zentimeter zu Bronze.

Der Fürstenfeldbrucker Jonas Henne ging bei den Titelkämpfen im Trikot des TSV Gräfelfing an den Start und ihm gelangen gleich zwei große Medaillenerfolge. Im Stabhochsprung der U15-Junioren wurde er überlegener bayerischer Meister: Mit seinem neuen Rekord von 3,44 Metern hatte er auf seine Verfolger einen deutlichen Vorsprung von 34 Zentimeter. Bei seinem Triumph verwies er Johannes Gaßner und Serafin Mühle (beide vom TSV Wasserburg) mit jeweils 3,10 Metern auf die Silberplätze.

Jonas Henne schaffte es im Stabhochsprung und im Weitsprung aufs Siegerpodest. © Ludwig Stuffer

Auch im Weitsprung-Finale lief es sehr glatt für den großgewachsenen Mehrkämpfer: Mit 5,67 Metern steigerte er nicht nur seinen persönlichen Rekord um 13 Zentimeter, sondern belegte auch Platz zwei hinter Levin Krack (TSV Ottobrunn) mit 6,00 Meter. Lediglich über 60 Meter Hürden wurde Henne Fünfter mit 9,06 Sekunden – auch das eine Bestzeit.

Fünfte wurde auch die Maisacherin Theresa Stangl im Stabhochsprung der U15-Mädchen: Im Trikot des TSV Gräfelfing überquerte sie 2,60 Meter. Der FC Puchheim stand mit seinem Geherinnen-Nachwuchs gleich zwei Mal auf dem Siegertreppchen im 3000-Meter-Bahngehen der U15-Juniorinnen. Mit 17:53,19 Minuten wurde Mona Friedrich bayerische Vize-Meisterin hinter Lina Hartung (LG Augsburg) mit 17:51,38 Minuten. Die Bronzemedaille holte mit Sophie Roidl eine weitere Puchheimerin: Bei ihrem bislang größten Erfolg verbuchte sie 20:35,40 Minuten.

Titelgewinn direktbei der Premiere

„Getarnt“ ging die Puchheimerin Michelle Marnau bei den Frauen an den Start: Zum Jahresende hatte sie sich für einen Trikotwechsel von der LG Würm Athletik, die mit dem FCP zusammenarbeitet, zum TSV Gräfelfing entschieden. „Es war beim FC Puchheim einfach nicht mehr so viel für mich und meine Altersklasse geboten, deshalb habe ich mich zum Vereinswechsel entschieden“, verriet die Entwicklungsingenieurin. Und dieser Wechsel hatte sich auf jeden Fall bei diesen Titelkämpfen für sie rentiert – und das, obwohl „ich diesmal noch gar nicht so gut in Form bin“.

Die Puchheimerin Michelle Marnau gewann Gold im erstmals ausgetragenen Wettbewerb der Mixed-Staffel. © Ludwig Stuffer

Denn Marnau schrieb ein bisschen Geschichte. Sie gewann im erstmals ausgetragenen Mixed-Staffelwettbewerb über vier Mal 400 Meter. Mit dem Team des TSV Gräfelfing spurtete sie auf 3:38,66 Minuten und eroberte damit Gold vor der favorisierten LG Stadtwerke München mit 3:39,00 Minuten und der LG Main-Spessart mit 3:44,77 Minuten.

Im Staffel-Wettbewerb der Frauen über vier Mal 200 Meter schrammte Marnau dagegen hauchdünn am Titel vorbei: Mit 1:43,70 Minuten unterlag sie mit ihren Team-Kolleginnen der LG Festina Rupertiwinkel mit 1:43,32 Minuten nur knapp. (Ludwig Stuffer)