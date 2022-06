Bruckerin Carolin Schaffert qualifiziert sich für Ironman-WM - Gibt‘s jetzt den Familientrip nach Hawaii?

Von: Thomas Benedikt

Überglücklich war Carolin Schaffert beim Zieleinlauf in Hamburg. © Tri Team FFB

Carolin Schaffert hat sich einen Traum erfüllt. Die Athletin vom Tri Team Fürstenfeldbruck qualifizierte sich beim Ironman in Hamburg für die Ironman-WM auf Hawaii.

Fürstenfeldbruck – Die Bruckerin, die derzeit in Schweden lebt brauchte in Hamburg für die 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer Laufen 9:29 Stunden. Jetzt heißt es Daumen drücken, dass auch Bruder Fabian und Vater Friedrich ein Kona-Ticket beim Ironman Frankfurt sichern. Dann wäre das Ziel von Vater, Tochter und Sohn bei der WM gemeinsam zu starten geglückt.

Für Carolin Schaffert war Hamburg der erste Ironman-Wettkampf überhaupt. Zuvor hatte sie nur einmal ein Rennen über die Triathlon-Langdistanz bestritten. 2019 brauchte sie in Roth 10:18 Stunden. Doch nach ihrem souveränen Sieg beim Ironman 70.3 im vergangen Herbst auf Mallorca über die halbe Ironman-Distanz war für Schaffert klar: Da geht noch mehr. Und so war der gesamte Trainingsplan der vergangenen sieben Monate auf das Rennen in Hamburg und ein Ziel ausgerichtet: die Qualifikation für die Weltmeisterschaft auf Hawaii.

Holpriger Start beim Schwimmen kostet Zeit

Um 6.30 Uhr begann im Hamburg dann das Projekt WM-Quali. Alle sechs Sekunden sprangen je vier Athleten ins Wasser, um die 3,8 Kilometer in der Innen- und Außenalster zu schwimmen. Dabei hatte Schaffert anfangs Orientierungsprobleme, da die Bojen weit auseinander lagen. Und so passierte, was passieren musste: Mit vielen anderen Athleten schwamm die Bruckerin kurz vor der Wende in Richtung einer falschen Boje, bis ein Kajak die Verirrten wieder auf Kurs brachte. Das kostete wertvolle Zeit und der Schwimm-Part endete nach 1:07 Stunden nicht nach Schafferts Plan.

Nach dem Schwimmausstieg ging es in eine der wahrscheinlich längsten Wechselzonen der Welt Die Athleten mussten teils weite Wege gehen, um überhaupt an ihr Fahrrad für den zweiten Rennabschnitt zu gelangen. Die folgende Zwei-Runden-Radstrecke ist mit 450 Höhenmetern relativ flach, doch der gefühlt aus allen Richtungen blasende Wind machte den Sportlern das Leben schwer. Doch Schaffert presste sich regelrecht aufs Rad, machte sich klein und legte mit 4:51 Stunden eine starke Zeit auf der Radstrecke hin. Damit war die Bruckerin nicht nur wieder in ihrem Zeitplan. Sie hatte sich sogar ein Fünf-Minuten-Polster erarbeitet.

Traum von Hawaii schien schon geplatzt

Trotzdem schien der Traum von Hawaii weit weg. Zwar startete Schaffert gut auf die Laufstrecke – statt des geplanten Schnitts von 4:45 Minuten brauchte sie zunächst nur 4:30 Minuten pro Kilometer. Doch ihre Familie, die mit nach Hamburg gereist war und das Rennen vom Streckenrand verfolgte Ihre Familie, die ebenfalls nach Hamburg angereist war, rief der Bruckerin schlechte Nachrichten zu: Sie habe neun Minuten Rückstand auf die führende Frau. Neun Minuten beim Laufen aufzuholen schien nahezu unmöglich, das Ticket nach Hawaii rückte in weite Ferne. Die Qualifikation für die Weltmeisterschaft erfolgt über die Vergabe von Slots in den jeweiligen Altersklassen. In Schafferts Altersklasse wurde nur ein einziger Slot ausgeschrieben.

Dennoch lief sie unbeirrt weiter, hielt sich an ihren Verpflegungsplan und genoss die schöne Laufstrecke entlang der Alster. Die Beine wurden immer schwerer, bis dann vor dem Start der letzten Laufrunde die erlösende Nachricht von der Familie am Streckenrand kam: Die führende Frau war bereits anderweitig für die WM auf Hawaii qualifiziert und lief quasi außer Konkurrenz mit. Für Schaffert bedeutete das: Sie war auf WM-Kurs. jetzt hieß es nur noch Durchhalten und den Platz verteidigen. Unter Schmerzen schleppte sich die Bruckerin über die Ziellinie, dann war es geschafft und es hieß: „Aloha, es geht nach Kona!“ Schafferts Ergebnis kann sich sehen lassen: 7. Platz der Frauen in der Gesamtwertung inklusive Profis. Ohne die professionellen Läufer lag die Bruckerin sogar auf Rang zwei. Von insgesamt fast 1800 Finishern landete Schaffert auf dem 98. Platz. (Thomas Benedikt)