Beste Deutsche beim Wien-Marathon: Anja Kobs knackt die magische Drei-Stunden-Marke

Die einen waren zu langsam, die anderen zu schnell. Ich hatte richtig zu kämpfen. Anja Kobs Glücklich im Ziel: Die Allingerin Anja Kobs musste sich beim Wien-Marathon nur der internationalen Konkurrenz geschlagen geben. © Privat

Die Allingerin Anja Kobs ist beim Wien-Marathon als erste Deutsche über die Ziellinie gelaufen. Sie brauchte für die Strecke nicht einmal drei Stunden.

Wien/Alling – Beste Deutsche, dazu eine neue Bestzeit und Platz 17 in einem illustren Feld mit einigen Weltstars der Laufszene sowie W45-Gold. Auf diese Stichworte lässt sich der Auftritt von Anja Kobs beim Wien-Marathon am vergangenen Wochenende zusammenfassen.

Die Allingerin durcheilte die 42,195 Kilometer in gerade einmal 2:59:02 Stunden, 50 Sekunden schneller als bei ihrem bisher besten Marathon in Dresden im November 2020. Und sogar 25 Minuten flotter als bei ihrem Marathondebüt im Herbst 2012 in Frankfurt. Dass Kobs zudem die W45-Wertung mit weitem Vorsprung für sich entschied, ist in diesem Zusammenhang fast schon selbstverständlich.

Volle Strecke strapaziert die Nerven

Ein Selbstläufer war Kobs’ starke Leistung freilich nicht. So machte ihr der heftige Wind ziemlich zu schaffen – wie den weiteren rund 5000 Teilnehmern, davon rund 1000 Sportlerinnen. Zudem mussten sich die Marathoni den Kurs mit den Halbmarathoni teilen, weitere rund 7100 Menschen. „Das war ziemlich nervig“, berichtet Kobs, denn das bedeutete, sich zwischen vielen deutlich langsameren Aktiven durchzuschlängeln, die mehr das Erlebnis genießen wollten statt ein gutes Resultat zu erzielen.

Kobs war dennoch sehr diszipliniert unterwegs, mit Kilometerzeiten um die 4:10 Minuten. Ihre Zehn-Kilometer-Zwischenzeit lag bei glatten 42 Minuten, die Halbmarathon-Marke passierte die Allingerin bei 1:28:07 Stunden – eine Zeit, von der manch ambitionierter Freizeitläufer nur träumen kann. Kurz zuvor bei der 20-Kilometer-Marke war ihr langjähriger Laufpartner Andreas Brünnert ausgestiegen.

Schwierige Bedingungen bei starkem Wind

Auf der zweiten Streckenhälfte hatte Kobs zwar viel Platz, spürte dafür den Wind nun umso mehr. Was auch an den Zwischenzeiten zu sehen ist: Zwischen Kilometer 30 und Kilometer 33 sank ihr Kilometerschnitt auf 4:29 Minuten. Zumal sie keine Gruppe fand, der sie sich anschließen konnte: „Die einen waren zu langsam, die anderen zu schnell. Ich hatte richtig zu kämpfen.“ Sich durch schwierige Situationen durchzubeißen, ist allerdings eine Spezialdisziplin der Ausdauerexpertin.

Nun zündete sie den Turbo – die beiden folgenden Kilometer durchsprintete sie jeweils in 4:02 Minuten. Eine gewaltige Temposteigerung, die sich auf Dauer aber nicht durchhalten ließ. Auf dem Schlussabschnitt pendelte sich Kobs bei 4:26 Minuten ein. Mehr als ausreichend für eine neue Bestzeit.

Kobs strebt weiter das perfekte Rennen an

Einerseits freute sie sich über Platzierung und Leistung, doch wirkte sie andererseits nicht ganz zufrieden: „Ich habe von Anfang nicht meinen Rhythmus gefunden“, erzählte Kobs und schmunzelt. Dass sie damit auf einem hohen Niveau klagt, ist ihr wohl bewusst. Es gibt ihr aber die Möglichkeit, weiterhin nach dem „perfekten Rennen“ zu streben, mit einer Bestzeit zumindest unter 2:59 Stunden.

Vor der Allingerin liefen sieben Kenianerinnen und drei Äthiopierinnen ein, dazu zwei Südamerikanerinnen und drei Läuferinnen aus Osteuropa ins Ziel. Die Siegerin Vibian Chekiriu aus Kenia, die auch im vergangenen Jahr als Erste durch das Ziel gelaufen war, verbesserte im Endspurt gegen ihre Landsfrau Ruth Chebitok den Streckenrekord auf 2:20:59 Stunden. Der schnellste Mann kam gleichfalls aus Kenia: Cosmas Muteti gewann den 39. Vienna City Marathon in 2:06:53 Stunden. Auf den ersten 17 Plätzen fanden sich ausschließlich gebürtige Ostafrikaner. Bester Deutscher war der Weinheimer Julius Ott als 28. in 2:28:37 Stunden. (Horst Kramer)