Diese Fußballer haben den Verein gewechselt

Torjäger Robert Weidel steigt nach einjähriger Pause wieder ein und schließt sich nach unzähligen Vereinswechseln nun dem TSV West an. Seinen Spielerpass hatte er zuletzt an seinem Wohnort beim SV Germering.

Transferbörse geschlossen

Munter hin- und her gewechselt wurde in den vier Wochen, die inzwischen seit dem Saisonende vergangenen sind. In der Nacht auf Montag schloss das Transferfenster.

SC Olching

Neu: Jan Sostmann, Nico Felser, Valentin Rusch (alle SC Gröbenzell) Franz Rathmann, Konrad Wanderer (beide Unterpfaffenhofen) Till Peters (SF Pasing), Andreas Gries (Gräfelfing) Ümit Arik (Planegg) Martin Held (Sulzemoos) Deniz Aksoy (Erding) Patrick Lapper (Oberweikertshofen) Lukas Hornung (Oberalting) Chafi Gobitaka (BCF Wolfratshausen) Özkan Kochan (Germering) Dominik Renn (reaktiviert) Florian Döhler, Marinus Renner, Ümüt Arik (alle eigene Jugend)

Ab: Nebojsa Tosic (Ziel unbekannt) Bernhard Dehmel, Paul Niehaus (beide pausieren) Andreas Pauker (Maisach) Antonio Andreu (ASV Dachau) Stefanos Bavas (Planegg) Luca Maier, Daniel Hartig, Miodrag Tasic, Mehdi Alipour (alle Gernlinden) Michael Arndt (Oberweikertshofen) Hüseyin Ceker (Dachau)

Trainer: Simon Kaltenbach, Dominik Dierich

SC Oberweikertshofen

Neu: Michael Arndt (Olching) Bujar Bytyqi (Friedberg) Anestis Karympov (TaF Glonntal) Florian Kiser (Aufkirchen) Dominik Bock (Maisach)Philipp Gruschka, Bastian Weikenstorfer, Jakob Kuhbandner, Korbinian Wenig, Aurelio Zilli, Alessandro Ferrara, Lukas Schuch, Nico Scheibner, Simon Mayr, George Condor (alle eigene Jugend)

Ab: Patrick Lapper (Olching) Afdal Tomangbe, Don Rinklif, Michael Pfützner (alle Maisach) Timo Ritter (Moorenweis) Dario Tomic (Blaubeuren) Michael Zach, Qemajl Beqiri (beide Günzlhofen) Abdu Dembele, Thomas Morche (beide Herakles München) Murat Tekeli (Oberalting) Daniel Jais, Ömer Kanca, Jozo Spikic (alle Ziel unbekannt) Lukas Höninger (pausiert)

Trainer: Günter Baier, Johannes Scheb, Florian Riedmair, Florian Kiser

SC Unterpfaffenhofen

Neu: Marco Günzhofer (Germering)

Ab: Franz Rathmann, Konrad Wanderer (beide Olching)Maximilian Libal (Überacker) Dominik Sechser (Aufkirchen)

Trainer: Victor Medeleanu, Bernd Schrock,Uli Kaiser

FC Aich

Neu: Luca Grandl (Türkenfeld) Tizian Predeschly (Mammendorf) Maximilian Pfister (Jesenwang)Nico Januschke, Philipp Degel (beide eigene Jugend)

Ab: Fabian Lankes (Aufkirchen) Christoph Thiel (Mammendorf) Denny Rosic, Pawel Burszcz (beide TSV West)

Trainer: Wolfgang Reinhardt, Michael Scherer, Adnan Velic, Korbinian Köhler

FC Eichenau

Neu: Lukas Huber (Biburg) Haziri Eroll, Lukas Kohlhase, Maximilian Schüssler, Alberto del Vegara Oberloher, Christoph Scharnagel, Marco Wex (alle eigene Jugend)

Ab: Paul Migenda (Emmering)

Trainer: Uwe Schaller, Werner Großpietsch

SC Fürstenfeldbruck

Neu: Abass Ouro-Bodi (TSV West) Tobias Hemmer (Haspelmoor) Milan Osmanovic (Gräfelfing) Özgür Kochan, Antonio Ivanovic, Armando Kokic (alle Germering) Sidy Dembele (JFG Glonntal), Leonardo Bayer, Can Cetinkaya (beide eigene Jugend)

Ab: Richard Kleisch (Aufkirchen) Thomas Giampieri (Landsberied) Anil Adam (Gilching) Jozo Derek (Hollenbach) Marc Grillmeyer (Adelshofen) Halfa Toga Djamal, Aleksander Ilic, Taophik Medjessiribi, Armend Rrustemi, Dzemil Spahic, Aleksander Spehar, Banna Tchanile, Ivica Stancic, Abdou Sarr (alle Ziel unbekannt)

Trainer: Athanasios Kiourkas, Güngör Cakir,Michael Thurner, Thomas Feicht

SC Maisach

Neu: Benedikt Meindl (Gernlinden) Thomas Gruber, Sebastian Meßner (beide GW Gröbenzell) Mica Oppmann (JFG Amperspitz) Andreas Pauker (Olching) Afdal Tomangbe, Michael Pfützner Don Rinklif (alle Oberweikertshofen) Timo Keller (Neu-Wulmstorf)

Ab: Dominik Bock (Oberweikertshofen) Stefan Griebel, Stefan Wörl (beide Karriereende) Max Hartmann, Markus Kral (beide Ziel unbekannt)

Trainer: Robert Heiß, Florian Herda, Markus Schneider

SV Mammendorf

Neu: Christopher Lackner, Maximilian Merkl (beide Haspelmoor) Christoph Thiel (Aich) Julian Mayr (Wildenroth) Marko Bosnjak (Günzlhofen) Andreas Euringer (TSV West) Marco Haag (FT Landsberg) Maximilian Resl, Thomas Seidl, Jakob Neumeier, Florian Heffe, Johannes Feicht (alle eigene Jugend)

Ab: Tizian Predeschly (Aich) Lars Schulz (Obermenzing) Maximilian Prem (pausiert) Moritz Micko (Aufkirchen)

Trainer: Thomas Rieder, Sebastian Heiß, Felix Mayer, Korbinian Bschorr, Michael Märkl, Mathias Hagen

TSV Moorenweis

Neu: Timo Ritter (Oberweikertshofen) Luka Turacci (Landsberied) Elias Dietrich, Lukas Bader, Luka Marcetic (alle eigene Jugend)

Ab: Marco Kapfhammer (DJK Schwabhausen)

Trainer: Branko Marcetic, Roland Tatzel, Thomas Schmid

TSV Alling

Neu: Simon Kiemer, Simon Pohlmann, Leonhard Schröder, Valentin Meyer, Florian Buch (alle eigene Jugend)

Ab: Michele Tirabasso (pausiert)

Trainer: Thorsten Kuhls, Christopher Schumann

FSV Aufkirchen

Neu: William Adebayo (Germering) Dominik Sechser (Unterpfaffenhofen) Moritz Micko (Mammendorf) Richard Kleisch (SC Fürstenfeldbruck) Salif Sissoko (Ethnikos Puchheim)

Ab: Florian Kiser (Oberweikertshofen) Christoph Augustin, Jonas Dosch, Thomas Ödingen (alle Mauerbach)

Trainer: Fabian Lankes, Stephan Böck, Michael Klingenberg

FC Emmering

Neu: Mustafa Saed Dama (Gernlinden) Paul Migenda (Eichenau) Ümit Cihan (Jesenwang) Rene Fiedler (vereinslos) Amir Hattoukh, Eduard Barilov, Jonas Betzold, Arman Shahidi, Markus Seemann, Mohamed Ahmed Hasan, Vincent Gallasch (alle eigene Jugend)

Ab: Karol Kopec (Polen) Florian Augustin (Karriereende) Julian Schmieg, Nikolas Wetzel, Fabian Hackmann, Florian Junker, Mark Büchner, Mohammed Hassan, Tayhava Haktan, Leon Wagner, Noah Kara (alle Ziel unbekannt)

Trainer: Daniel Stapfer, Robin Klein, Manuel Sichinger, Stefan Hebding, Mathias Jesse, Christian Noparlik, Tobias Öl

TSV West

Neu: Robert Weidel (Germering) Denny Rosic, Pawel Burszcz (beide Aich)

Ab: Fatih Demiraslan, Hakan Özdemir, Deniz Güntekin (alle Günzlhofen) Andreas Euringer (Mammendorf) Abass Ouro-Bodi (SC Fürstenfeldbruck) Burak Memarayn (Malching)

Trainer: Thomas Stehle, Dennis Siebach

TSV Geiselbullach

Neu: Michael Weiser (Puch) Korbinian Risse, Dominik Herrmann, Arda Sahiner, Niccolo Jarvers, Felix Thurner, Tobias Schuster, Nanushi Roxhergan (alle eigene Jugend)

Ab: Michael Popvits (Gernlinden) Nusret Kujukovic (Karriereende)

Trainer: Florian Dieing, Florian Meigel

SV Germering

Neu: Prince Mutzanzila-Nawej (Puch) Daniel Thinschmidt, Paul Eberlein, Thieno Biallo, Buhan Avci, Philip Adamczyk (alle eigene Jugend)

Ab: Özkan Kochan (Olching) Ludwig Füß (Lochhausen) William Adebayo (Aufkirchen) Robert Weidel (TSV West) Özgür Kochan, Antonio Ivanovic, Armando Kokic (alle SC Fürstenfeldbruck) Viera Nogueria, Ferdi Cerimi, Thomas Spychalski (alle Ziel unbekannt) Marco Günzhofer (Unterpfaffenhofen) Tim Ghulam (pausiert)

Trainer: Helmut Mayerhofer, Sven Jäkel

SC Gröbenzell

Neu: Florian Hofmann, Johannes Lang, Moritz Merkl (alle eigene Jugend)

Ab: Jan Sostmann, Nico Felser, Valentin Rusch (alle Olching)

Trainer: Frank Reichelt, Michael Neumayer

VSST Günzlhofen

Neu: Qendrim Beqiri (TSV Landsberg) Wilson Onyemaeke (BCF Wolfratshausen) Fatih Demiraslan, Hakan Özdemir, Deniz Güntekin (alle TSV West) Michael Zach (Oberweikertshofen)

Ab: Marko Bosnjak (Mammendorf) Michael Mößmer, Thomas Alksnis, Daniel Feustel (alle Karriereende) Josef Scheb, Ariel Rijo Santana (beide pausieren)

Trainer: Qemajl Beqiri

FC Landsberied

Neu: Thomas Giampieri (SC Fürstenfeldbruck) Lukas Bals (eigene Jugend)

Ab–

Trainer:Florian Brandmeier, Christoph Hainz

SV Adelshofen

Neu: Jonas Trinkl, Felix Scheiel, Quirin Multerer, Maximilian Schwarz, Stefan Högenauer (alle eigene Jugend)

AbChristoph Wolfmüller (Karriereende)

Trainer: Marcus Kimberger

ASV Biburg

Neu–

AbLukas Huber (Eichenau)

Trainer: Christoph Henzel

TSV Geltendorf

Neu: Andre Lang (Malching) Dennis Janas, Alexander Steininger, Gabriel Huber, Nikolas Krieg, Sethrik Schierl, Dennis Gädke (alle eigene Jugend)

Ab–

Trainer: Sebastian Kolbeck, Marco Kiefer

TSV Gernlinden

Neu: Luca Maier, Daniel Hartig, Miodrag Tasic, Mehdi Alipour (alle Olching) Michael Popvits (Geiselbullach) Quirin Bader, Tobias Dehler, Christopher Welser (alle eigene Jugend)

AbMustafa Saed Dama (Emmering) Benedikt Meindl (Maisach) Tobias Huber, Daniel Huber (Karlsfeld) Daniel Sander (pausiert

Trainer: Christian Schneider, Konrad Benner

SV Haspelmoor

Neu–

Ab: Maximilian Merkl (Mammendorf) Tobias Hemmer (SC Fürstenfeldbruck) Adnan Guri (Malching)

Trainer Jürgen Schamberger, Johannes Deggendorfer

SC Malching

Neu: Adnan Guri (Haspelmoor) Burak Memarayn (TSV West)

AbAndre Lang (Geltendorf)

Trainer: Ludwig Karl, Markus Dichtl

FC Puchheim

Neu–

Ab: Talaban Hassan Sheba (Söcking)

Trainer: Helmut Reitberger, Markus Kubic

SC Schöngeising

Neu–

Ab–

Trainer: Patrick Kohlmeier,Michael Geßele

TSV Türkenfeld

Neu: Thomas Rehm, Tobias Gistl, Lukas Neumaier, Fabian Wagner, Tobias Lechner, Marco Huber, Michael Dengler (alle eigene Jugend)

Ab: Luca Grandl (Aich)

Trainer: Dieter Birkner, Christian Brix, Thomas Wimmer

RW Überacker

Neu: Maximilian Libal (Unterpfaffenhofen) Martin Ruppert (Schleißheim)

Ab –

Trainer: Korbinian Dunkel, Wolfgang Zander

SpVgg Wildenroth

Neu: Szymon Portka, Mick Petters (beide eigene Jugend)

Ab: Julian Mayr (Mammendorf) Simon Grotz (Gaustadt) Dominik Mauritz (Karriereende)

Trainer: Michael Schröferl

SV Althegnenberg

Neu: Johann Christoph, Julian Flieger, Florian Roos, Gregor Sandmeir, Christian Schneiter-Göttler, Simon Schöpf, Tom Weichenberger, Deniz Gernhardt, Lorenzo Pucci (alle eigene Jugend).

Ab–

Trainer: Hans-Peter Happacher, Markus Wex, Wolfgang Schöpf

BVTA Fürstenfeldbruck

Neu–

Ab–

Trainer: Dogan Talaz

GW Gröbenzell

Neu–

Ab: Marco Geisler, Riccardo Chisena (beide Lochhausen) Roland Böck, Andre Ziegenhagen, Niels Kilius, Murat Süllü (alle Karriereende) Thomas Gruber, Sebastian Meßner (beide Maisach)

Trainer: Roland Schmiedel

TSV Jesenwang

Neu: Paul Härtwig (Wildenroth) Marcel Lenz (eigene Jugend)

Ab: Maximilian Pfister (Aich) Matthias Asam (Finning) Ümit Cihan (Emmering)

Trainer Lukas Stangl

SV Kottgeisering

Neu–

Ab: Christopher Lackner (Mammendorf) Andre Müller (pausiert)

Trainer: Uwe Slowik

SV Puch

Neu: Maximilian Radonic (Fahrenzhausen)

Ab: Özkan Baris (Türkspor Augsburg) Jens Pöhler (Bobingen) Nurullah Atalar (Ziel unbekannt) Michael Weiser (Geiselbullach) Prince Mutzanzila-Nawej (Germering)

Trainer: Florian Hösch

Ethnikos Puchheim

Neu–

Ab: Salif Sissoko (Aufkirchen)

Trainer: Murat Öksüz

Zusammenstellung: Dieter Metzler