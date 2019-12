Doppeltes Programm für Ausdauer-Expertin - Anja Kobs läuft zwei Rennen an einem Tag

Unter die vielen Hobbyläufer mischen sich auch Wettkampfathleten, die vornehmlich auf der Zehn-Kilometer-Strecke um Bestzeiten kämpfen. Eine von ihnen ist die Allinger Ausdauerspezialistin Anja Kobs. Für sie wird der Lauf in Pfaffenhofen schon der zweite an Silvester sein.

Silvesterlauf Pfaffenhofen

Eine große Auswahl an Events bietet sich laufbegeisterten Sportlern am Silvestertag.

Landkreis – Wohin an Silvester? Diese Frage stellen sich dieser Tage viele Läuferinnen und Läufer aus dem Landkreis. Nach Eichenau zum entspannten 5,5 Kilometer-Lauf? Oder an die Landkreisgrenze nach Pfaffenhofen an der Glonn mit seinem dörflichen Charme, wo man über fünf Kilometer oder zehn Kilometer schwitzen kann? Oder vielleicht doch zum Großevent in den Münchner Olympiapark mit seinen rund 2500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern?

Die Allinger Ausdauerexpertin Anja Kobs erwägt eine anstrengende Lösung: Die ehemalige Triathletin, die sich inzwischen ganz auf den Laufsport konzentriert, will sich am 31. Dezember um 10.30 Uhr zuerst in Eichenau warmlaufen, anschließend nach Pfaffenhofen düsen, um dort um 13 Uhr als eine der Favoritinnen über zehn Kilometer zu starten.

Bunter Athleten-Mix in Pfaffenhofen am Start

Die Pfaffenhofener erwarten heuer wieder rund 600 Aktive, zumeist Hobbyläufer, aber auch einige ambitionierte Wettkampf-Athleten. Benjamin Dillitz (LG Stadtwerke München) möchte seinen Vorjahressieg wiederholen, der letztjährige Dritte Fabian Schaffert (Tri Team FFB) wird versuchen, ihm Paroli zu bieten. Henning Geschke (TV Emmering) könnte ebenfalls vorne mitmischen. Dass er gut in Form ist, bewies der 40-Jährige kürzlich in Ismaning.

Kobs hat gute Erinnerungen an der obere Glonntal, siegte sie doch vor fünf Jahren beim Silvesterlauf im benachbarten Egenhofen – die Pfaffenhofener traten 24 Monate später die Nachfolge der beliebten Veranstaltung an. Mit wem Kobs es zu tun bekommt, ist noch unklar: Hannah Sassnink (LC Aichach) – vor drei Jahren Siegerin beim Olchinger Frühjahrslauf – könnte antreten oder auch die aktuelle Bayerische U23-Vizemeisterin über zehn Straßenkilometer, Magdalena Reichhold (TSV Wolnzach). Für einen Platz unter den ersten zehn ist auf jeden Fall die Pucherin Gabi Mayr (LG Beule) gut.

Brucker Landkreisvereine sind zahlreich vertreten

Zahlreiche Vereine aus dem Brucker Land sind in Pfaffenhofen wieder mit großen Teams am Start, darunter die Schützengesellschaft Glonn-Au Vogach oder auch die Kicker von Rot Weiß Überacker. Der FC Emmering und sein Trainer Daniel Stapfer treten ebenfalls am – einen Tag zuvor ist der Kreisklassist beim Dachauer Hallenmasters aktiv. Zu den Stammgästen bei den Rennen an der Glonn zählen seit Jahren auch die Maisacher St. Vitus Flitzer mit ihrer Leiterin Margarete Lang.

Start und Ziel sind am Kommunalhof der Gemeinde Pfaffenhofen aufgebaut, am Kreisverkehr zwischen Wagenhofen und Pfaffenhofen. In der Eventhalle kann man sich umziehen. Dort werden ab 9 Uhr Startnummern ausgegeben und Nachmeldungen entgegen genommen. Die Zwergerl starten um 12 Uhr über 400 Meter, direkt im Anschluss findet die Siegerehrung statt. Die Erwachsenen gehen um 13 Uhr auf die Strecke, entweder über zehn Kilometer oder über fünf Kilometer (eine Runde), auf der sich auch Nordic Walker messen können. Es wird auch eine Mannschaftswertung (vier Teilnehmer je fünf Kilometer) ausgetragen. Der Kurs führt durch das Glonntal, teilweise auf Asphalt, teilweise auf Feldwegen – bei schönem Wetter reicht der Blick bis zu den Alpen.

