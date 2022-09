Allingerin Anja Kobs landet beim Profi-Debüt direkt auf Platz vier

Rasend schnell unterwegs war die Allingerin Anja Kobs in Zofingen. © Privat

Die Allingern Anja Kobs hat sich in Zofingen erstmals in ein Duathlon-Profi-Feld gewagt hat - und wäre beinahe auf dem Podest gelandet.

Alling – Fünf Jahre ist es her, dass Anja Kobs Duathlon-Vizeweltmeisterin wurde. Ein Titel, der ihr mehrere Jahre anhaftete, bis die Allingerin in den vergangenen Jahren eine WM- und EM-Medaillen nach der anderen sammelte. Am Sonntag kehrte sie nun an den Ort ihres damaligen Triumphs zurück: Die kleine Gemeinde Zofingen im Schweizer Kanton Aargau ist der Austragungsort des „Powerman Zoffingen“, in dessen Rahmen auch die Duathlon-Weltmeistertitel über die Langdistanz vergeben werden.

Das Rennen führt über insgesamt 182 Kilometer mit 2550 Höhenmetern. Es ist unterteilt in einen 9,2-Kilometer-Lauf (220 Höhenmeter), ein 144-Kilometer-Radrennen (1650 Höhenmeter) und einem abschließenden 27-Kilometer-Lauf (570 Höhenmeter). Doch diesmal stand Kobs nicht auf dem Podium, sie wurde Vierte. Dennoch ein großer Erfolg, denn sie trat nicht bei den Amateuren ihrer Altersklasse an wie im Jahr 2017, sondern bei den Profis, die keine Altersklassen-Wertungen kennen.

Umfangreiche Tests vor dem Start bei den Profis

Hat die 46-Jährige etwa eine späte Profi-Karriere gestartet? „Nein, nein, davon kann kein Rede sein“, sagt Kobs und lacht. „Ich hatte einfach Lust, mich mal mit den Mädels zu messen, die mehr oder weniger von dem Sport leben.“ Das kann nicht jeder, das ist nur auf Einladung des jeweiligen Verbands möglich (nach diversen medizinischen sowie Dopingtests). Anja Kobs wurde diese Ehre zuteil, weil sie durch ihre Erfolge in der Szene eine gewisse Berühmtheit erlangt hat. Ein zweiter Faktor spielte für die Multisportlerin aus dem Brucker Land eine Rolle: „Das Altersklassen-Feld bei den Amateuren war winzig, sodass der Titel keine echte Bedeutung hat“, erzählt Kobs.

Ihre Vorfreude auf den Wettkampf war groß, ihr Respekt vor der Herausforderung auch. Zu ihren Gegnerinnen zählte etwa die Profi-Europameisterin über die Mitteldistanz, die Lokalmatadorin Melanie Maurer (Jahrgang 1988), die Profi-Weltmeisterin des Vorjahres, dazu die Heidelbergerin Merle Brunée (Jahrgang 1994) oder auch die Münchnerin Katrin Esefeld (Jahrgang 1982).

Kopf-an-Kopf-Rennen mit Antonia Lucchini

Die erste Aufgabe, das 9,2-Kilometer-Rennen, scheint die einfachste zu sein. Doch ein Blick auf die Zeiten offenbart das Grundproblem beim Duathlon: Kobs war 35:31 Minuten unterwegs, ihr Kilometerschnitt lag bei 3:51,5 Minuten – ziemlich exakt der Kilometer-Schnitt, den sie bei ihrem besten Straßen-Zehner aufwies. In Zofingen geht es hingegen 220 Höhenmeter bergauf und bergab. „Im Prinzip läuft man am Anschlag und ist hinterher genauso fertig wie bei einem Bestzeiten-Zehner“, erläutert Kobs. „Nur dass der Wettbewerb jetzt erst richtig losgeht.“ Ein Triathlon mit Schwimmen, Radeln und Laufen sei einfacher, weil das Schwimmen den Bewegungsapparat nicht belastet. „Duathlon ist deswegen brutaler, aber auch ehrlicher“, sagt die Allingerin.“

Nach dem ersten Lauf lag sie auf Rang sechs, mit 2:13 Minuten Rückstand auf Melanie Maurer und 1:44 Minuten Rückstand auf die Zweite, die belgische Profi-Radlerin Lotte Claes. Während die Laufstrecken identisch waren mit denen von 2017, hat sich der Rad-Parcours verändert: „Schneller, anspruchsvoller“, beschreibt Kobs die Neuerungen.

Kobs machte dennoch einen Platz gut, weil sie die Villacherin Antonia Lucchini (Jahrgang 1987) überholte, die nach dem Einstiegslauf rund 40 Sekunden Vorsprung gehabt hatte. Doch die Österreicherin blieb hartnäckig, auf der letzten der drei Radrunden zog sie wieder an der Allingerin vorbei. Dass sie dennoch als Fünfte in den zweiten Lauf ging, erklärt sich aus der Aufgabe der Schweizerin Sarah Noemi Frieden. Insgesamt stiegen drei Profi-Duathletinnen aus dem Wettkampf aus.

Die Holzmedaille schmeckt besonders süß

Kobs ging relativ entspannt in den 27-Kilometer-Lauf, wie sie erzählt. Ganz im Gegensatz zur WM vor fünf Jahren. „Damals lag ich in meiner Altersklasse in Führung und musste sie verteidigen, diesmal war ich die Außenseiterin und konnte nochmals angreifen.“ Die einzige, die noch in Reichweite lag, war die Österreicherin Lucchini. Der 35-Jährigen wurde ihr rot-weiß-rotes Dress zum Verhängnis. „Zwischen den Bäumen vor mir habe ich immer wieder das Rot ihres Trikots aufblitzen sehen, an das habe ich mich herangezogen“, erzählt Kobs. Auf einer der langen Bergabpassagen flog die Allingerin förmlich an der Kärntnerin vorbei. „Zum Glück habe ich in den letzten Jahren einige Trailläufe absolviert, deswegen hielt meine Muskulatur diese Tortur gut aus“, sagt Kobs.

So traf die Allingerin als Vierte der Profi-Duathlon-Weltmeisterschaften ein, mit einer Gesamtzeit von 7:41:58 Stunden. „Das ist zwar nur die Holzmedaille, sie schmeckt mir aber besonders süß“, sagt Anja Kobs. Tatsächlich ist sie aus schnödem Aluminium. Bei den Amateuren wäre sie übrigens Weltmeisterin aller Altersklassen geworden. Die beste Amateurin war eine Belgierin der Altersklasse W35, sie traf neun Minuten nach Kobs als Fünfte ein, Katrin Esenfeld wurde Sechste in 7:54:50 Stunden ein. Profi-Weltmeisterin wurde Melanie Maurer in 6:47:49 Stunden, vor Lotte Claes in 6:52:29 und Merle Brunée in 6:58:30 Stunden. (Horst Kramer)