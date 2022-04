Per Start-Ziel-Sieg zum Titel: Julia Stern ist Bayerische Meisterin

Von: Thomas Benedikt

Die schnellste Frau im gesamten Teilnehmerfeld war die Bruckerin Julia Stern (Mitte). © Tri Team Fürstenfeldbruck

Beim Duathlon im fränkischen Hilpolstein haben die Athleten des Tri-Team Fürstenfeldbruck gleich mehrere Podestplätze ergattert.

Fürstenfeldbruck – Die Wettkampfsaison 2022 der Tri- und Duathleten scheint sich nach zwei Jahren coronabedingter Absagen zu normalisieren. Am Sonntag trafen sich die Ausdauerexperten im fränkischen Hilpoltstein zu einem Duathlon, der in der Hauptwertung auch die Bayerischen Meisterschaften umfasste.

Vom TuS Fürstenfeldbruck sind für das Tri Team Julia Stern, Christian Jais, Fabian und Friedrich Schaffert angereist und stellten sich bei kühlen Temperaturen der hügeligen Wettkampfstrecke. Die Athleten bewältigen beim Duathlon die Wettkampfstrecke laufend und radfahrend. Auf den acht Kilometer langen ersten Lauf folgte ein 30 Kilometer langer Radabschnitt, ehe ein weiterer Lauf von drei Kilometern den Abschluss bildet.

Julia Stern gibt ihre Führung nicht mehr ab

Vom ersten Meter an setzte sich Julia Stern dabei an die Spitze des Feldes und ließ sich die Führung auch im weiteren Rennverlauf nicht nehmen. Nach 32:19 Minuten Laufzeit kam sie erstmals in die Wechselzone. Auf dem Fahrrad baute sie ihre Führung weiter aus und steuerte nach 54:51 Minuten wiederum die Wechselzone an, um ein letztes Mal in die Laufschuhe zu wechseln. Nach weiteren 13:56 Minuten war das Ziel erreicht und der Sieg mit einem komfortablen Vorsprung von beinahe zwei Minuten in der Tasche. Als Krönung gab es obendrein den Titel der Bayerischen Meisterin im Duathlon.

Auch die Männer des Tri Team Fürstenfeldbruck zeigten starke Leistungen. Sowohl Christian Jais als auch Friedrich Schaffert gewannen ihre Altersklassen. Jais lief nach insgesamt 1:31:54 Stunden ins Ziel (Splitzeiten 31:01, 47:53 und 13:00 Minuten) und setzte sich somit an die Spitze der Altersklasse M40. Friedrich Schaffert gewann seine Altersklasse M60 mit einer Gesamtzeit von 2:06:16 Stunden. Sein Sohn Fabian Schaffert lief unterdessen in 1:35:14 Stunden auf Platz sechs der Altersklasse M25. (Thomas Benedikt)