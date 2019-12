Rund um den Badesee - Der Silvesterlauf für jedermann

5555 Meter

Zum dritten Mal wird sich die Laufgemeinde an Silvester dort treffen, wo sonst eher im Sommer Hochbetrieb herrscht.

Eichenau – Rund um den Eichenauer Badesee führen die ziemlich genau 5555 Meter des Eichenauer Silvesterlaufs, dessen Startschuss um 10.30 Uhr fällt.

Weil die Strecke in sämtlichen Passagen flach verläuft, ist sie für alle Altersklassen geeignet und lässt auch ein gemächlicheres Tempo zu. So können leistungsbezogene Sportler ebenso teilnehmen wie ehrgeizige Hobbyläufer. „Walker sind ebenfalls willkommen“, heißt es von Seiten der Veranstalter. Ein schnelleres Tempo anschlagen werden mit Sicherheit die Eichenauerin Eva Stelzer und der Puchheimer Lorenz Schuster, die ihre Siege aus 2017 beziehungsweise 2018 wiederholen wollen.

Beide werden deshalb wohl weniger ein Auge für die Streckenführung an sich haben. Zweimal wird die Runde vom Badesee, an der Hoflacher Kirche und dem Radweg an der Bundesstraße 2 vorbei über die Roggensteiner Allee wieder zurück zum Badesee führen. Bestreiten können dies alle ab 14 Jahren. „Selbst am Veranstaltungstag ist es noch möglich sich anzumelden“, bieten die Organisatoren Kurzentschlossenen die Möglichkeit zur Teilnahme. Bei Jugendlichen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr ist die unterschriebene Bestätigung eines Erziehungsberechtigten erforderlich. Die Startgebühr für Erwachsene beträgt sechs, für Jugendliche drei Euro. Darin inbegriffen sind Heißgetränke und ein kleines Geschenk solange der Vorrat reicht.

Zuschauer, die einen Spaziergang rund um den See mit etwas Abwechslungen verbinden und die Teilnehmer anfeuern wollen, sind willkommen. Aktiven wie Besuchern bietet der nahe Parkplatz ausreichend Platz. Das Ende der Veranstaltung ist gegen 12 Uhr vorgesehen.