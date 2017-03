Finalsieg! Wanderers gerettet – vorläufig

Jubelszenen im Polariom: So viele Zuschauer wie schon lange nicht mehr feuerten die Wanderer s frenetisch an. Mehr als 500 Fans wurden auf den Rängen gezählt.

Eishockey-Bayernliga

Die Germeringer Eishockey-Wanderers dürfen weiter auf den Klassenerhalt in der Bayernliga hoffen. Nach einem 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)-Heimsieg am Freitagabend gegen Moosburg stehen sie nun in der Relegation gegen den Landesliga-Vize.

Der Schachzug der Wanderers-Verantwortlichen, Schülern freien Eintritt zu gewähren, hat sich bezahlt gemacht: Knapp 500 Zuschauer kamen am Freitagabend ins Polariom – so viele, wie schon lange nicht mehr. Und das Abstiegsrunden-Schlusslicht wurde von der Kulisse offenbar beflügelt.

Die Wanderers waren von Beginn an so konzentriert wie selten zuvor in dieser Saison. Sie erarbeiteten sie sich ein klares Übergewicht gegen die Gäste aus Moosburg. Beflügelt wurden sie durch die frühe Führung von Verteidiger Matthias Götz. Auch danach erarbeiteten sich die Hausherren immer wieder Möglichkeiten, ließen sie aber ungenutzt. Das hätte sich gegen Ende des Durchgangs fast gerächt, als die Moosburger doch mal gefährlich vors Germeringer Tor kamen. Aber Severin Dürr war auf der Hut und hielt die Führung bis zur ersten Pause fest.

Im zweiten Durchgang war er dann aber machtlos. Doch wer nach dem Ausgleich dachte, dass die Wanderers nervös werden würden, sah sich getäuscht. Sie blieben das dominierende Team. Erst recht, als Martin Pfohmann die Führung zurückholte. Und als dann auch noch J.C. Cangelosi kurz vor der zweiten Pausensirene auf 3:1 erhöhte, kannte der Jubel keine Grenzen mehr.

Erst recht, als der kurz vor Jahreswechsel extra wieder aus den Staaten eingeflogene US-Boy Cangelosi das Schlussdrittel so begann wie er den Mittelabschnitt beendet hatte: mit einem Tor. Das 4:1 brachte die Wanderers endgültig auf die Siegerstraße. Die Moosburger, für die es sportlich ohnehin um nur noch um die Ehre ging, rissen sich kein Bein mehr aus. Und die Wanderers durften ihren verdienten Sieg ohne Probleme nach Hause schaukeln.

Weil Passau zeitgleich gegen Schongau 6:3 gewonnen hat, zogen die Germeringer an der Konkurrenz aus dem Pfaffenwinkel vorbei und beenden die mehrteilige Saison nun endgültig auf dem fünften Platz. Doch nun geht es in der am Relegation noch weiter. Dort dürfte dann wohl Bad Kissingen warten. Die Nordbayern haben am Freitag die erste Partie im maximal drei Spiele umfassenden Landesliga-Finale gegen den deutschen Ex-Meister aus Füssen klar verloren.

Andreas Daschner