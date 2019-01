Brucks EVF macht Aufstiegsrunde zur Bayernliga perfekt

Mit aller Macht erwehrten sich die Brucker um Patrick Ullmann am Freitagabend in Garmisch den Angriffen der Farchanter Konkurrenten.

von Dieter Metzler

Das letzte Vorrundenspiel in der Eishockey-Landesliga war am Freitagabend das wichtigste für den EV Fürstenfeldbruck. Und zugleich das erfolgreichste. Denn nach dem 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)-Sieg in der Garmischer Olympia-Arena gegen den TSV Farchant ist den Kreisstädtern die Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Bayernliga nicht mehr zu nehmen.

Fürstenfeldbruck – Die Konkurrenten streiten sich am Sonntag nur noch um die Goldene Ananas, während der EVF als unumstrittener Tabellenfünfter spielfrei hat. Auf den Ausgang des Spiels zwischen Reichersbeuern und Farchant am Sonntag in Bad Tölz ist Bruck nicht mehr angewiesen.

Von Müdigkeit war bei den Gastgebern in der Garmischer Olympia-Arena nichts zu spüren. Obwohl Farchant inzwischen das dritte Spiel innerhalb von drei Tagen absolvierte. 24 Stunden zuvor hatten sie das im Dezember wegen eines Regelverstoß der Schiedsrichter annullierte Match in Bruck mit 1:5 verloren.

Die Brucker legten wie am Abend zuvor wieder furios los und hätten in den ersten vier Minuten locker in Führung gehen können. Beide Mannschaften zeigten allerdings, dass sie mit einem Überzahlspiel nichts anzufangen wussten. So konnten weder die Kreisstädter noch die Werdenfelser jeweils drei derartige Situationen nicht nutzen. Fast wäre der Schuss in den Schlusssekunden des ersten Drittels gar nach hinten losgegangen, als Farchant in Unterzahl bei einem Konter zu einer großen Möglichkeit kam.

Auch im Mittelabschnitt setzte sich das schwache Überzahlspiel fort. Gleich zweimal stand der EVF mit einem Spieler mehr auf dem Eis, ohne dies zu nutzen. Dann, als beide Mannschaften komplett waren, der hochverdiente Führungstreffer. Lorenz Dichtl erlöste Mannschaft und Trainer Markus Pasterny sowie die zwölf trotz Schneechaos nach Garmisch aufgebrochenen EVF-Anhänger. Farchant allerdings gab sich längst noch nicht geschlagen und drückte auf den Ausgleich. In dieser Phase erwies sich Torwart Dennis Berger als Turm in der Schlacht. Schlechter Beginn für die Brucker im Schlussdrittel. Farchant glich zum 1:1 aus. Zwar war für den EVF noch nichts verloren, aber die Mannschaft dürfte nur nicht in der regulären Spielzeit verlieren.

Farchant hatte nun Blut geleckt und setzte die Kreisstädter schwer zu. Das Spiel stand auf des Messers Schneide. In dem nun offenen Schlagabtausch gelang Bruck acht Minuten vor dem Ende die erneute Führung durch Kevin Melcher. Kurz darauf machte Alexander Gruhler den Sack mit seinem Tor zum 3:1-Endstand zu.