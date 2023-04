Nachfolger gesucht: Das Führungsduo des EV Fürstenfeldbruck hört auf

Von: Dieter Metzler

Teilen

Zwei Jahre standen Manuel Vilgertshofen (l.) und Claus Limmer an der Spitze des EVF. © Dieter Metzler

Es war eine turbulente Amtszeit für Claus Limmer und Manuel Vilgertshofer: Corona, Streit mit Stadion-Anwohnern und der Kampf um Eishalle.

Fürstenfeldbruck – Der EV Fürstenfeldbruck muss sich auf die Suche nach einem neuen Führungsduo machen. Sowohl Präsident Claus Limmer als auch Vize Manuel Vilgertshofer haben ihren Rückzug zur anstehenden Vorstandswahl angekündigt. Beide Funktionäre haben sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, wie sie betonen.

„Es war für mich der berühmte Sprung ins kalte Wasser“

Als Limmer vor zwei Jahren das Präsidenten-Amt des Eishockeyvereins übernahm, erwischte der Arzt für Allgemeinmedizin eine Zeit, die sich als besonders arbeitsintensiv herausstellen sollte. Der Streit mit den Anwohnern des Eisstadions, die Herausforderungen während der Corona-Pandemie und nicht zuletzt der Kampf um eine Eishalle prägten seine Amtszeit. Für den 51-Jährigen war es zudem die erste Führungsposition innerhalb eines Vereins. „Es war für mich der berühmte Sprung ins kalte Wasser“, sagt Limmer, der wegen seines eishockeyspielenden Sohnes Leo als Mitglied beim Verein dabei war. Vereinsarbeit war für ihn, wie er selbst sagt, die „große Unbekannte“.

In den zwei Jahren musste Limmer erkennen, dass die ehrenamtliche Führung eines Vereins mit rund 500 Mitgliedern viel Zeit in Anspruch nimmt, die sich mit seinem Beruf als praktizierender Arzt nicht unter einen Hut bringen lässt. Bei der Jahreshauptversammlung, die noch vor den Sommerferien stattfindet, wird sich Limmer deshalb nicht zur Wiederwahl stellen.

Vilgertshofer bleibt als Jugendtrainer erhalten

Auch Manuel Vilgertshofer, seit vier Jahren zweiter Vorsitzender des EVF, erklärt zum Ende der Amtsperiode seinen Rückzug aus der Führungsetage. Auch das EVF-Urgestein, das sich vor zwei Jahren beruflich neu orientierte, musste erkennen, dass er nicht mehr die nötige Zeit aufbringen kann. Vilgertshofer war lange Zeit Spieler in Brucks erster Mannschaft und arbeitet seit zehn Jahren als Jugendtrainer im Verein. Als Nachwuchs-Coach wird er dem EVF aber weiter zur Verfügung stehen.

Auf das Wirken in den vergangenen Jahren könne man aber stolz sein, so Limmer und Vilgertshofer. Das Duo habe sowohl den Streit mit den Anwohnern des Eisstadions ohne Gerichtsverfahren einvernehmlich beilegen können, und vor allem den Kampf um ein Eisstadion in der Kreisstadt so weit wie noch nie in der Geschichte des EVF vorangetrieben.

Der EVF muss gleich drei neue Trainer finden

Wie schwierig bei einem Verein ohne Halle die Verpflichtung eines Trainers ist, wurde einmal mehr zum Thema, als Trainer Roman Mucha weiterverpflichtet werden sollte. „Waren wir heilfroh, dass der in Bayern begehrte Trainer uns im vergangenen Jahr nochmals eine Zusage gegeben hatte, so hat uns jetzt die fehlende Eishalle wieder eingeholt“, sagt Limmer. Mucha dankte nach zwei Jahren beim EVF schweren Herzens ab. Der auch bei den Spielern beliebte Coach lobte zwar das Umfeld und die Zusammenarbeit mit dem Vorstand. Aber dass man die gesamte Vorbereitung in fremden Eisstadien absolvieren muss, wo man keine Eiszeiten vor 22 Uhr erhält, das macht auf die Dauer kein Trainer mit.

Eine der letzten großen Aufgaben für die beiden scheidenden Vorstände wird sein, neben Mucha auch noch einen Nachfolger für den Trainer der zweiten Mannschaft, Alexander Gruschka, sowie für den U20-Trainer Maxi Helling zu finden. Limmer und Vilgertshofer sind zuversichtlich, dass ihnen das gelingen wird. Ihre Zuversicht begründen sie damit, dass sie schon einige Gespräche mit Mitgliedern geführt haben, die auch ihr Interesse signalisiert haben. „Wir sind eine große Familie“, so Vilgertshofer, „wir haben viele motivierte Leute in unseren Reihen, so dass uns um die Zukunft des Vereins nicht bange ist.“ (Dieter Metzler)