Neuer Trainer beim EV Fürstenfeldbruck: U20-Coach wird zum Chef befördert

Von: Dieter Metzler

Freuen sich auf die Zusammenarbeit (v.l.): Vize-Vorstand Manuel Vilgertshofer, Stürmer Marius von Friderici, Trainer Maximilian Helling und Abteilungsleiter Josef Fuchs. © Dieter Metzler

Der EV Fürstenfeldbruck hat die Nachfolge von Trainer Roman Mucha, der nach zwei Jahren beim EVF zum Konkurrenten nach Germering wechselt, geklärt.

Fürstenfeldbruck – In der neuen Saison steht mit dem 27-jährigen Maximilian Helling der Erfolgscoach der Brucker U20 an der Bande der Landesliga-Mannschaft. Die Entscheidung sei ganz im Sinne der Vereinsphilosophie, erklärt EVF-Vizepräsident Manuel Vilgertshofer. „Wir sind immer bestrebt, nicht nur unsere eigenen Spieler zu fördern, sondern auch unsere Trainer.“

Bevor der gelernte Fluggerätemechaniker Helling mit 19 Jahren nach Bruck kam und vier Jahre lang die erste Mannschaft verstärkte, hatte er in der Jugend in Vilshofen, Passau und Deggendorf gespielt. Verletzungsbedingt musste der in Gilching wohnende Helling seine aktive Laufbahn beendet. Stattdessen sammelte er als Trainer, zunächst bei der U15, dann bei der U17 und schließlich bei der U20 eifrig Erfahrungen.

Neuer Coach kennt die Spieler schon gut

Trotzdem kommt sein Engagement überraschend. Eigentlich wollte Helling die Landesliga-Frauen des EC Bad Tölz in der neuen Saison übernehmen. Doch EVF-Beisitzer Markus Pasterny konnte Helling überzeugen, doch in Bruck zu bleiben. „Im Grunde genommen waren wir uns schnell einig“, sagt Vilgertshofer.

„Ich kenne nicht nur einen Großteil der Spieler, sondern habe teilweise noch mit einigen zusammen gespielt“, sagte Helling. Und die Spieler der U20, die altersbedingt nun in den Kader der ersten Mannschaft aufsteigen, kennt Helling ohnehin am besten. „Der Spielerrat steht geschlossen hinter unserer Entscheidung“, sagt Vilgertshofer. Das Sommertraining hat bereits begonnen. Die Mannschaft trainiert in der Schule West und im Hardy‘s Fitnessclub Ausdauer, Kondition und Kraft.

Zwei Abgänge und ein erster Neuzugang

Aber nicht nur Trainer Mucha hat den EVF in Richtung Germering verlassen. Mit Mathias Jeske geht auch eine der großen Stützen der Brucker zu den Wanderers. Dazu schließt sich Julian Behmer nach einem Umzug nach Ottobrunn dem dortigen Eishockeyverein an.

Mit Marius von Friderici hat der EVF aber auch einen ersten hochkarätigen Neuzugang zu vermelden. Der 23-jährige Stürmer, Student der Druck und Medientechnik, wohnt in München und hat zuletzt beim Bayernligisten in Erding gespielt. Davor war er zwei Jahre beim Oberligisten in Landsberg. Dort hätte er sich allerdings mehr Spielzeiten gewünscht. Bekannt dürfte er den Bruckern dennoch sein, weil er seinerzeit einer der Spieler war, die aus Landsberg mit Förderlizenz auch einige Spiele für die Brucker absolviert hat. „Wir sind extrem glücklich, dass Marius zu uns gekommen ist“, so Vilgertshofer. „Er hat oft genug seine Schnelligkeit und seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt. „Zudem passt er charakterlich zu uns.“ (Dieter Metzler)