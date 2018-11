Trainer ist weg – Verein weiß von nichts

Heinz Feilmeier will nicht mehr in Germering sein.

Eishockey

von Andreas Daschner schließen

Die Eishockey-Wanderers stehen ohne Trainer da – zumindest wenn es nach dem TSV Trostberg geht: Der Landesligist hat Germerings Trainer Heinz Feilmeier als Neuzugang vermeldet. Doch bei den Wanderers weiß keiner etwas davon.

Germering – Es ist eine echte Posse: „Feilmeier-Team durchlebt erste Negativserie“, schrieben die Wanderers am Montag nach der 3:7-Pleite in Mittenwald auf ihrer Homepage. Allerdings scheint die Bezirksliga-Mannschaft kein Feilmeier-Team mehr zu sein. Denn bereits einen Tag am Sonntag vermeldete Trostbergs Manager Michael Buchner die Verpflichtung des Übungsleiters aus Gröbenzell. Demnach soll Feilmeier die Nachfolge für die zurückgetretenen Brüder Sergej und Alex Piskunov antreten.

Auf Tagblatt-Nachfrage reagierte Germerings Teamsprecher Markus Degenhardt erstaunt: „Wir sind überrascht.“ Feilmeier habe einen gültigen Vertrag. Näher wollte sich Degenhardt nicht äußern, bevor er nicht selbst mit Feilmeier gesprochen hat.

Für die Wanderers wäre es nach dem Fehlstart in tiefsten Spielklasse mit zwei Niederlagen aus drei Partien der nächste Tiefschlag. Feilmeier war vor der Saison 2017/18 aus Dorfen nach Germering gekommen. Höherklassige Erfahrung hatte der Gröbenzeller außerdem in Sonthofen, Pfaffenhofen, Lindau und Nürnberg gesammelt. Nach dem sportlichen Abstieg der Wanderers in die Landesliga und dem darauf folgenden freiwilligen Rückzug in die Bezirksliga galt es als große Überraschung, dass Teilmeier auch in der untersten Spielklasse an Bord blieb.

Das Rätselraten um den Trainer ist aber nicht das einzige Funktionärsproblem der Wanderers. Auch Jugendleiter Florian Winhart, der zudem als Spieler in der Bezirksliga-Truppe eingeplant war, hat sein Amt niedergelegt. Der 30-Jährige, der zugleich Vorgänger von Feilmeier war, muss studienbedingt kürzertreten. Zumindest für ihn wurde aber schon ein Nachfolger gefunden: Stefan Henrici, Vater eines Germeringer Nachwuchsspielers, wird die Geschicke bei den jungen Kufenjägern bis vorerst kommissarisch leiten.