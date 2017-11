Eishockey auf Eis gelegt

Spielabsage verärgert Fans und Funktionäre

von Peter Loder

Fehlende Vorabinformationen, eine fehlende Halle und fehlende Minustemperaturen waren die Gründe, warum am Freitagabend die Eishockey-Landesliga-Partie des EV Fürstenfeldbruck gegen Pfronten auf Eis gelegt wurde.

Fürstenfeldbruck - Die Fans waren zwar nicht gerade in Scharen gekommen. Doch der kleine Tross zog stocksauer wieder ab. Ebenso wie die aus dem Allgäu angereisten Gäste aus Pfronten. Bereits zum zweiten Mal in der noch jungen Saison musste ein Eishockey-Pflichtspiel des EVF wegen widriger äußerer Umstände abgesagt werden. Das Eis war zu weich. Während des Tages hatte die Sonne die eigentlich spiegelglatte Fläche in der Freiluft-Arena weggeschmolzen. Die Spielabsage war vorhersehbar. Doch die Stadtwerke als Betreiber der AmperOase hatten offenbar die Vereinsverantwortlichen nicht rechtzeitig davon in Kenntnis gesetzt. EVF-Manager „Sam“ Fuchs war deshalb stocksauer. Denn der Verein muss nun die Buskosten des Gegners und die Honorare der Schiedsrichter bezahlen. „Rund 2000 Euro“, schätzt der Vereinsfunktionär. Und: Weil schon am zweiten Weihnachtsfeiertag ein Nachholspiel angesetzt ist, werden nun die Termine für weitere außerplanmäßige Einsätze knapp.

Schon seit Jahrzehnten wird in Fürstenfeldbruck über den Bau einer Eishalle diskutiert. Bislang ergebnislos. Durch die neuerliche Spielabsage - auch für Samstag wurden alle geplanten Partien der Nachwuchsmannschaften bereits gestrichen - dürfte nun aber neue Bewegung in die Debatte kommen.