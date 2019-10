EVF-Landesligisten warten weiter auf ersten Sieg

Die Heimspielpremiere der Brucker konnte zwar stattfinden, aber streckenweise waren die Spieler in Nebelschwaden getaucht.

Eishockey

Nach zwei Auswärtsniederlagen zum Auftakt hat der EV Fürstenfeldbruck am Freitagabend auch seine Heimspiel-Premiere vor der enttäuschenden Kulisse von 85 Zuschauern mit 5:6 (1:2, 3:1, 1:3) verloren. Am Sonntagabend kehrten die Brucker mit einer weiteren 4:8 (0:0, 2:5, 2:3)-Niederlage vom ESC Kempten in die Kreisstadt zurück.

Fürstenfeldbruck – Neben dem SC Forst rangiert das Kiefl-Team mit Null-Punkten nach dem vierten Spieltag weiter am Tabellenende. Gegen Wörishofen wurde die Begegnung am Freitagabend quasi innerhalb von 30 Sekunden verloren, als die Brucker acht Minuten vor dem Ende mit 5:4 führten, sich dann aber zwei Strafen einfingen. Die doppelte Überzahl nutzte Wörishofen eiskalt zum 5:5 und auch noch zum 6:5.

Bei ihrem bisher stärksten Auftritt in dieser Saison belohnten sich die Brucker nicht für ihre Leistung. In einem noch mäßigen ersten Drittel gelang Kevin Melcher das 1:0. Der Treffer war zu diesem Zeitpunkt verdient, denn die Brucker waren die tonangebende Mannschaft auf dem Eis. Doch bis zum ersten Kabinengang drehte Wörishofen den Spieß um.

Im Mittelabschnitt nutzte Bruck gleich ein Überzahlspiel und kam durch Joshua Cmarits zum 2:2-Ausgleich. Kapitän Frederik Hoffmann erzielte sogar die 3:2-Führung. Auch nach dem 3:3 der Gäste hatte der EVF nochmals die passende Antwort parat. Maxi Kolb brachte Bruck mit 4:3 wieder in Front. Als Wörishofen ein Überzahlspiel zum 4:4 nutzte, bahnte sich eine spannende und zugleich enge Schlussphase an. Zunächst Jubel auf Brucker Seite, als der tschechische Neuzugang Dominik Sedlacek zum 5:4 traf, dann aber Enttäuschung, als Wörishofen doppelt zurückschlug.

Beim bisher ungeschlagenen ESC Kempten gab es am Sonntagabend für die Brucker trotz eines engagierten Auftritts am Ende nichts zu holen. Vor der für Brucker ungewohnten Kulisse von über 500 Zuschauern konnte sich die Kiefl-Truppe im ersten Drittel noch hervorragend behaupten. Im Mittelabschnitt fielen dann auch endlich Tore. Brucks Kanadier Landon Olsen traf zum 1:0. Die Freude währte nur Sekunden, da glich Kempten aus. Bis zum zweiten Kabinengang gelangen dem Favoriten aus dem Allgäu noch vier weitere Treffer, allein drei davon, als ein Brucker in der Kältebox schmorte.

Kaum hatte im Schlussdrittel Dominik Sedlacek verkürzt, erfolgte der Gegenschlag, als wieder zwei Brucker eine Strafzeit abbrummten. Und auch den nächsten Treffer kassierte die Kiefl-Truppe, als sie mit einem Mann weniger auf dem Eis stand. Marc Stroscher traf zum 4:7. Den Schlusspunkt setzte Kempten mit dem achten Treffer.

Trotz der erneuten Niederlage sah Abteilungsleiter Fuchs einen Fortschritt im Spiel der Brucker. „Gegen Kempten muss man nicht gewinnen, die wollen aufsteigen. Aber unsere Gegner kommen noch.“ Auch Trainer Kiefl bleibt nach vier Niederlagen optimistisch: „In beiden Spielen hat die Mannschaft gekämpft und alles gegeben. Am Freitagabend hat uns leider die Cleverness gefehlt. Ein Sieg war drin. Kempten war natürlich der schwerere Gegner. Unterirdisch waren die Referees. Trotz der beiden Niederlagen sehe ich einen klaren Aufwärtstrend bei der Mannschaft.“