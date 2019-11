EVF triumphiert in der Verlängerung

EISHOCKEY Landesliga

von Dieter Metzler

Am elften Spieltag endlich ist der EV Fürstenfeldbruck die Rote Laterne in der Landesliga los geworden. Mit einem schwer erkämpften, aber verdienten 6:5 (2:2, 2:2, 2:1)-Sieg beim EV Pfronten kehrte die Mannschaft von Trainer Markus Kiefl Freitagnacht in die Kreisstadt zurück. Am Sonntag beim ESV Burgau gab es allerdings für die Brucker nichts zu holen. Mit 2:6 (1:2, 1:3, 0:1) verlor der EVF.

Fürstenfeldbruck – Vor 60 Zuschauern lieferten die Brucker im Allgäu eine überzeugende Leistung ab und gingen letztlich als verdiente Sieger vom Eis – auch wenn ihnen der Erfolg erst in der Verlängerung beschieden war. Normalerweise hätte die Kiefl-Truppe bereits nach dem ersten Drittel aufgrund der vielen Chancen die Weichen in Richtung Sieg stellen müssen. Aber statt mit einem 5:2 ging es nur mit einem 2:2 in die erste Pause. Dominik Sedlacek und Marc-Kevin Stroscher hatten jeweils einen Rückstand wettgemacht.

Im zweiten Drittel wurden die Brucker zunächst für das Auslassen der Chancen be-straft. Plötzlich sahen sie sich einem 2:4-Rückstand hinterherlaufen. Mit Treffern von Philipp Brunenberg und Joshua Cmarits zum 4:4-Ausgleich hielt sich der EVF alle Möglichkeiten für das letzte Drittel offen. In der Schlussphase ging Pfronten mit 5:4 in Führung. In der 59. Minute setzte Kiefl nahm den Goalie vom Eis, und in doppelter Überzahl – ein Pfrontner hockte auf der Strafbank – erzwang der EVF durch den Treffer zum 5:5 von Lennart Guttenthaler die Verlängerung. Nach 50 Sekunden war die durch Philipp Steidles Treffer zum 6:5-Endstand bereits zu Ende.

Der Tabellensechste aus Burgau trat am Sonntagabend, wie im Vorfeld befürchtet, mit vier Tschechen an. Die Brucker ließen sich nicht entmutigen. Stroscher brachte den EVF sogar mit 1:0 nach vorne, doch Burgau drehte den Spieß um. Im Mittelabschnitt setzte sich die individuelle Klasse der Burgauer durch. Der ESV zog auf 5:1 davon, ehe Stroscher zum 2:5 verkürzen konnte. Im Schlussdrittel musste der EVF noch ein Gegentor hinnehmen.

„Die Jungs haben sich gut verkauft“, meinte Abteilungsleiter Josef Fuchs nach dem Schlusspfiff. „Zu glauben, da wäre was zu holen für uns, wäre schon verwegen gewesen.“