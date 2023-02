Ehemalige Footballer der Fursty Razorbacks feiern Erfolge in den USA

Von: Andreas Daschner

Jan Mahlert (Mitte) hat den Rose Bowl in den USA gewonnen. © privat

Mehrere Football-Talente der Fursty Razorbacks haben zuletzt den Sprung in die USA ans College gewagt. Zwei davon haben mit ihren Unis einen Bowl gewonnen.

Gleich mehrere Football-Talente der Fursty Razorbacks haben zuletzt den Sprung in die USA ans College gewagt. Zwei davon dürfen sich nun über einen Titel freuen: Jan Mahlert und Lennard Kühl haben mit ihren Unis einen Bowl gewonnen.

Den Super Bowl kennt mittlerweile wahrscheinlich jeder, der sich ein bisschen für Sport interessiert. Das Endspiel der amerikanischen Football-Profiliga NFL ist ein Medienereignis und das weltweit vielleicht meist beachtete Endspiel im Ligasport. Aber nicht nur die Profis spielen am ihren Meister in einem Bowl aus. Auch am College haben diese Endspiele Tradition.

Jan Mahlert gewinnt prestigeträchtigen Rose Bowl

Der älteste und prestigeträchtigste College-Bowl ist der Rose Bowl, der jedes Jahr in Pasadena im US-Bundesstaat Kalifornien ausgetragen wird. Sieger in diesem Jahr: die Nittany Lions vom Penn State College – und denen gehört mit Jan Mahlert ein ehemaliger Razorback an. Mit 35:21 hat sich Mahlerts Mannschaft gegen die Utah Utes durchgesetzt und darf sich nun Rose Bowl Champion nennen. Für den 23 Jahre alten Wide Receiver natürlich ein Karrierehöhepunkt – auch wenn seine Rolle im Team noch überschaubar ist.

„Obwohl ich schon knapp eineinhalb Jahre dabei bin, bin ich noch immer sehr neu im Team“, sagt Mahlert, der am College im zweiten Jahr Aerospace Engineering, also Luft- und Raumfahrttechnik, studiert. „Meine Rolle im Team wird in den nächsten Jahren noch wachsen, aber momentan bin ich nur ein Puzzleteil in etwas ganz Großem.“

Mahlert: „Im Rose Bowl zu spielen, ist etwas ganz Besonderes“

Ganz groß war für Mahlert natürlich auch die Teilnahme am Rose Bowl. „Die Bowl-Games sind immer ein Highlight, aber wenn man dann noch im Rose Bowl spielt, ist das noch mal was ganz Besonderes.“ Richtig spannend war aber nur die Anfangsphase des Spiels gegen Utah. „Irgendwann war der Vorsprung so groß, dass es klar war, dass wir das Spiel gewinnen.“

Lennard Kühl (knieend) hat einen wichtigen Touchdwon zum Sieg im Boca Bowl beigesteuert. © privat

Nicht ganz so prestigeträchtig ist der Boca Bowl, der in Boca Raton, Florida ausgetragen wird. Das heißt aber nicht, dass sich Lennard Kühl weniger über den Sieg freut. Der ehemalige Razorback trug sogar wesentlich zum knappen 21:19-Erfolg seiner Toledo Rockets gegen die Liberty Flames bei. Denn erst einmal lag Toledo mit 0:7 hinten.

Lennard Kühl erzielt wichtigen Touchdown im Boca Bowl

Nach einem Field Goal zum 3:7 folgte Kühls großer Auftritt. Der Tight End fing einen Pass seines Quarterbacks Dequan Finn zum Touchdown – die Führung für die Rockets, die sie bis zum Schluss nicht mehr abgeben sollten. Kühl half seinem College damit, die Krone auf eine bewegte Saison zu setzen – für die Rockets ebenso wie für Kühl selbst.

„Die Saison ging auf und ab, für mich persönlich und auch fürs Team“, sagt der 21-Jährige. „Aber am Ende haben wir die Kurve gekriegt und echt gut abgeschlossen.“ Höhepunkt für Kühl war dabei nicht unbedingt der Bowl selbst, sondern die zuvor errungene Meisterschaft in der Mid-American Conference. „Das war unser größtes Ziel“, sagt Kühl. Der Bowl sei ein schöner Bonus gegen ein gutes Liberty-Team gewesen.

Kühls großes Ziel ist die NFL

Kühl war schon zu Highschool-Zeiten in die USA gegangen. „Ich bin jetzt viereinhalb Jahre drüben“, sagt Kühl. Am College studiert er im dritten Jahr Business Management, „also quasi Unternehmensführung“, wie er sagt. Sowohl Kühl als auch Mahlert werden noch ein wenig in den USA bleiben. „Seinen Bachelor macht man hier in der Regel in vier Jahren“, sagt Mahlert.

Der Wide Receiver möchte einmal in der Raumfahrt arbeiten. Ob in den USA, sei noch nicht klar. „Das hängt von den Jobangeboten und den Karriereperspektiven ab.“ Kühl hat ein großes Ziel, das ihn durchaus länger in den USA halten könnte – sofern er es erreicht. „Das Ziel ist natürlich die NFL“, sagt er. Doch der Weg zu den US-Profis ist mehr als steinig. Wenn es nicht klappt? „Dann weiß ich noch nicht genau, was ich machen will“, sagt Kühl. „Aber mit meinem Abschluss hat man ja vielseitige Möglichkeiten.“