Brucker Oldies feiern Doppel-Triumph: FC Fürstenfeldbruck wird bayerischer Kleinfeld-Meister

Zwei Siegerteams vereint: Sowohl die Ü40- als auch die Ü50-Oldies dürfen sich jetzt bayerischer Meister nennen. © FC Fürstenfeldbruck

Der FC Fürstenfeldbruck war das Maß aller Dinge bei den Bayerischen Kleinfeld-Meisterschaften der Senioren in Vötting-Weihenstephan.

Fürstenfeldbruck – Erst 2018 gegründet, sorgte der Kreisstadtverein als wohl jüngster teilnehmender Verein einmal mehr für Schlagzeilen. Die Brucker, die in der Vergangenheit beim SC Fürstenfeldbruck bereits etliche Erfolge mit ihren vielen Ausnahme-Fußballern errangen, setzten ihre Erfolgsserie unvermindert fort. Sowohl bei der Ü40 als auch bei der Ü50 holten sie sich die Meisterschaft.

Überragender Keeper

Beide Teams marschierten souverän ohne eine Niederlage durch alle Vorrunden- und KO-Spiele. Nach einem 3:1 über Türk FK Gostenhof Nürnberg, einem 3:0 über Effeltrich/Marloffstein und einem 2:0 über den TSV Vestenbergskreuth nach der Vorrunde zogen die Ü40-FCF‘ler als großer Favorit in die KO-Runde ein. Im Viertelfinale wartete die Mannschaft der Gastgeber, der SV Vötting-Weihenstephan auf die Brucker. Mit einem 2:0-Sieg zog der FCF ins Halbfinale, wo die Brucker erst nach einem erfolgreichen Neunmeter-Schießen die SG Johannis/Boxdorf ausschalten konnten. Torwart Markus Wiedmann wehrte alle Schüsse vom Punkt ab.

Das Ü40-Finale gegen den SV Langenpreising wurde zu einer klaren Angelegenheit für die Brucker. Durch Tore von Robert Knopek, Stefan Steinbeißer und Peter Held holten sich die Brucker die Trophäe mit einem verdienten 3:0.

Erfolg gegen Bayern

Parallel liefen die Ü50-Spiele der Brucker. Der 3:0-Auftaktsieg über den Mitfavoriten vom 1. FC Nürnberg gab schon mal Sicherheit. Beim knappen 1:0-Sieg über FC Croatia München taten sich die Oldies schon schwerer. Aber nach dem 5:0 über den FSV Landau/Isar war der Gruppensieg sicher. In der anderen Gruppe spielte der mehrfache Ü50-Deutsche Meister FC Bayern München eine ähnlich souveräne Vorrunde. Nachdem die Brucker und die Bayern ihre Halbfinalespiele gewonnen hatten – Bruck siegte mit 2:0 über Türk Gostenhof Nürnberg, die Bayern im Neunmeter-Schießen über Croatia München – stand das Wunschfinale der FCF-Oldies fest.

Weil in der regulären Spielzeit keine Treffer fielen, musste auch hier die Entscheidung vom Punkt fallen. Beim fünften Neunmeter versagten die Bayern, Bruck gewann mit 4:3, und die Freude kannte kein Ende. Keeper Wolfgang Kieslinger wurde von seinen Mitspielern nahezu erdrückt. Endlich konnte der große FC Bayern mal besiegt werden. Mit dem Erfolg qualifizierten sich die Brucker Mannschaften auch für die Süddeutsche Meisterschaft in drei Wochen. „Mit diesen Leistungen ist alles möglich“, quittierte der just wiedergewählte FCF-Präsident Thomas Griesgraber die tolle Leistung beider Teams. (Dieter Metzler)