Fechten: Gröbenzeller Gastgeber überzeugen beim Max-Geuter-Turnier

Von: Thomas Benedikt

Teilen

Gleich fünf Medaillen haben die junger Fechter des FC Gröbenzell in der Paul-Barth-Halle gewonnen. © FC Gröbenzell

Nach dreijähriger Pause fand beim Fecht-Club Gröbenzell erstmals wieder ein Turnier statt. Jugendliche in vier Altersklassen kämpften um Medaillen.

Gröbenzell – Dabei haben sich die Gröbenzeller Fechter in der eigenen Halle bestens präsentiert und insgesamt sechs Medaillen erkämpft. Das Turnier, das zu Ehren des 2018 verstorbenen Vereinsgründers und Fechtsportfunktionärs Max Geuter seither seinen Namen trägt, erfreut sich schon lange großer Beliebtheit. Der besondere Charme dieses Turniers liegt im Modus: Sind üblicherweise die Teilnehmer nach Altersklassen getrennt, muss sich in der Fechtgemeinde Gröbenzell Jeder mit Jedem messen – ganz gleich ob Anfänger oder Fortgeschrittener, Buben oder Mädchen.

Die Tagesbestleistung lieferte mit Moritz Spangenberg auch gleich ein Gröbenzeller ab. Nach fünfstündigem Fechtmarathon wurde er Gesamtsieger. Der 14-Jährige gewann über alle Altersklassen hinweg 21 der insgesamt 22 Gefechte und blieb selbst in der höheren Altersklasse U17 ungeschlagen. Noch fünf weiteren Medaillen holten sich die jungen Fechter des Gastgebers. In der Altersklasse U11 gewann Phil Höfer bei seinem ersten Turnier Silber. Atai Hecht holte sich Bronze mit nur einem Treffer Differenz zum Silberplatz. Elias Klotz erreichte bei den Herren U17 den Bronzerang. Bei den Damen gewannen Lena Bredo (U13) und Frieda Utzmeier (U15) ihre jeweiligen Altersklassen.

Gröbenzeller Fechter siegen auch in fremden Hallen

Doch nicht nur in der eigenen Halle sind die Gröbenzeller aktiv. Derzeit sind die FCG-Fechter wieder auf vielen Schauplätzen im süddeutschen Raum vertreten. Erst vor zwei Wochen brachten die Degenfechter Atai Hecht und Florian Schlickenrieder zwei Bronzemedaillen aus Heidenheim mit. Damit ist die Basis für die Anfang März stattfindenden Bayerischen Meisterschaften in Nürnberg gelegt.

Um Grundlagen anderer Art geht es hingegen unter der Woche, wenn in der Gröbenzeller Paul-Barth-Halle die Fecht-Kinder ihre ersten Schritte für spätere Auftritte auf der Planche gehen. Um jedem Kind die Berührung mit dem Fechtsport zu ermöglichen, geben die Fechter Schnupperstunden in den Grundschulen. So erhalten die potenziellen Nachwuchstalente einen ersten Einblick in den Fechtsport. Im nächsten Schritt gehen Fechtinteressierte ins Kindertraining donnerstags von 16 bis 17 Uhr auf die nächste Station ihrer fechtsportlichen Entdeckungstour. (Thomas Benedikt)